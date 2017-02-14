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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

«Автомобилист» разгромил аутсайдера Востока

«Автомобилист» разгромил аутсайдера Востока

ХК «Автомобилист» одержал самую крупную победу в этом сезоне – на своем льду екатеринбуржцы разбили новокузнецкий «Металлург» со счетом 7:2. По дублю оформили Рок Тичар и Денис Мингалеев. Впрочем, шансы на плей-офф у «Автомобилиста» по-прежнему призрачные. Даже при всех победах в заключительных матчах команде остается только надеяться на осечки конкурентов, передает корреспондент NDNews.ru.

Ради справедливости стоит сказать, что «Автомобилист» разгромил на данный момент самую слабую команду КХЛ. Новокузнецкий «Металлург» давно потерял шансы на плей-офф и занимает последнее место в турнирной таблице. Несмотря на это, гости начали матч боевито и даже первыми открыли счет. На 15 минуте отличился Игнат Земченко. Екатеринбуржцы быстро пришли в себя и отыгрались еще до перерыва – Рок Тичар забил гол после удачного отскока шайбы.

Во втором периоде хозяева окончательно перехватили инициативу и забили еще дважды. Сначала Денис Мингалеев оказался самым проворным на пятачке и пробил вратаря «Кузни», а затем при розыгрыше большинства Анатолий Голышев и Дмитрий Мегалинский на двоих соорудили гол.

В третьем периоде «Автомобилист» всего за 2,5 минуты буквально смял соперника – в ворота «Кузни» залетело сразу три шайбы от Тичара, Мингалеева и Торченюка. Гости срочно поменяли вратаря, но и это им не помогло, на 48 минуте капитан «Автомобилиста» Алексей Михнов забросил седьмую шайбу. «Металлург» почти сразу ответил голом, но смягчить для себя поражение не смог. Итоговый счет матча 7:2 в пользу екатеринбуржцев.

На этой неделе «Автомобилист» проведет еще два матча – с омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». В этих встречах окончательно решится судьба путевки в плей-офф для команды Владимира Крикунова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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