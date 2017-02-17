«Где деньги, Зин?». О перспективах Буркова на губернаторских выборах

Публикации за 17.02.17

После поражения на выборах в Госдуму РФ в Нижнем Тагиле главный свердловский эсер Александр Бурков не оставляет своих политических амбиций. Засидевшийся в парламентариях, он хочет карьерного роста. И губернаторское кресло – оптимальный вариант в этом смысле. Правда, все упирается в вопрос денег, репутационных рисков и договоренностей, которые еще не достигнуты. Подробности о перспективах Буркова – в материале NDNews.ru.

На вчерашней пресс-конференции полпреда Игоря Холманских спросили, о чем он разговаривал с депутатом Госдумы Александром Бурковым. «Я открыт для общения с любыми политическими силами, а встреча носила чисто деловой характер», – отметил Игорь Холманских.

По слухам, в полпредство Бурков ходил не столько ради обсуждения текущих вопросов, сколько за благословением на выборы. И получил ожидаемый ответ о том, что договориться об участии можно только в Москве, так что и идти нужно к первому замглавы АП Сергею Кириенко. Правда, как пояснил NDNews.ru сам Александр Бурков, с куратором направления внутренней политики он не встречался. Но свое желание участвовать в выборах губернатора Свердловской области подтвердил. «Плох тот солдат, что не хочет стать генералом», – сказал «эсер».

Но одного желания (а Бурков гипермотивирован в принципе и после Нижнего Тагила в частности), конечно, недостаточно. Если виза Кириенко не получена, «эсеру» придется пройти муниципальный фильтр, с которым могут возникнуть сложности. Голосов представителей «Справедливой России» точно не хватит, поэтому необходимо будет пойти на сближение с представителями других партий. Конечно, при условии, что Бурков не станет спарринг-партнером для того же Евгения Куйвашева, а будет готов включиться в реальную борьбу за губернаторское кресло.

При этом Бурков – довольно рискованный кандидат для репутации партии. На выборы в Нижнем Тагиле были брошены серьезные ресурсы, но в Госдуму он как одномандатник не попал, только по партсписку. Это стало вторым поражением Буркова подряд, до этого в 2013 году он проиграл выборы главы Екатеринбурга. И политологи, оценивая возможность участия справоросса в губернаторской кампании, предпочитали не делать ставку на него. «Скорее всего, на выборах губернатора мы его или вообще не увидим, или он станет спойлером для обеспечения каких-то политических технологий», – ранее сказал агентству политолог Александр Пирогов.

Оставляя за скобками все эти аргументы против возможностей участия Буркова в кампании (допустим, что он согласован в АП, что проблем с муниципальным фильтром и последствиями незапланированного поражения не будет), по-прежнему открытым остается вопрос с источником финансирования кампании. Как уже было сказано, лимит был исчерпан в Нижнем Тагиле – к тому же деньги были потрачены впустую. И готово ли руководство СР отдать золото партии на новую кампанию Александра Буркова? Или найден новый спонсор?

Екатеринбург, Елена Сычева

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