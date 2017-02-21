Крикунов останется тренером «Автомобилиста», несмотря на провальную концовку сезона

Публикации за 21.02.17

Владимир Крикунов продолжит работу на посту тренера екатеринбургского «Автомобилиста», несмотря на неудовлетворительный результат в сезоне. Об этом заявил генменеджер команды Олег Гросс.

ХК «Автомобилист» впервые с 2013 года не попал в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. По итогам 60 матчей регулярного сезона КХЛ екатеринбургский клуб набрал 79 очков и занял 21 место среди 29 команд.

«Выступление «Автомобилиста» в целом оценим как неудовлетворительное. Люди старались, сколько могли, столько сделали, всё выжали. Будем работать дальше и двигаться в правильном направлении. Результат, конечно, никого не удовлетворил. Но это спорт – есть победы, есть поражения. С чем связан такой результат? Это наши внутренние дела, не хотел бы распространяться. Тренером остается Крикунов, мы еще два месяца назад объявили, что он подписал контракт на следующий сезон», – цитирует Гросса спортивный портал «Чемпионат».

Ранее на фоне неудачных выступлений «Автомобилиста» появились слухи, что у команды может смениться титульный спонсор, так как гендиректор УГМК Андрей Козицын не желает больше вкладывать деньги в актив, который не приносит ему отдачи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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