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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

Крикунов останется тренером «Автомобилиста», несмотря на провальную концовку сезона

Крикунов останется тренером «Автомобилиста», несмотря на провальную концовку сезона

Владимир Крикунов продолжит работу на посту тренера екатеринбургского «Автомобилиста», несмотря на неудовлетворительный результат в сезоне. Об этом заявил генменеджер команды Олег Гросс.

ХК «Автомобилист» впервые с 2013 года не попал в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. По итогам 60 матчей регулярного сезона КХЛ екатеринбургский клуб набрал 79 очков и занял 21 место среди 29 команд.

«Выступление «Автомобилиста» в целом оценим как неудовлетворительное. Люди старались, сколько могли, столько сделали, всё выжали. Будем работать дальше и двигаться в правильном направлении. Результат, конечно, никого не удовлетворил. Но это спорт – есть победы, есть поражения. С чем связан такой результат? Это наши внутренние дела, не хотел бы распространяться. Тренером остается Крикунов, мы еще два месяца назад объявили, что он подписал контракт на следующий сезон», – цитирует Гросса спортивный портал «Чемпионат».

Ранее на фоне неудачных выступлений «Автомобилиста» появились слухи, что у команды может смениться титульный спонсор, так как в актив, который не приносит ему отдачи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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