Российское авторское общество задерживает выплаты драматургам на 2-3 месяца – речь идет о сотнях тысяч рублей

Публикации за 28.02.17

Российское авторское общество в феврале не выплатило ни копейки многим уральским драматургам, которым обязано платить за постановки их произведений в театрах по всему миру. Денег за 2-3 месяца не получили, в том числе, известные в Екатеринбурге Николай Коляда, Ярослава Пулинович, Юлия Тупикина и другие, произведения которых идут в театрах России и за рубежом. Общая сумма невыплаченных средств авторам – сотни тысяч. Некоторые драматурги в будущем намерены уйти от сотрудничества с РАО и либо работать с театрами напрямую, либо искать себе других агентов. Официального комментария от РАО пока не получено.

Как рассказала NDNews.ru драматург Ярослава Пулинович, выплат от РАО в феврале не могут добиться несколько авторов из Екатеринбурга. Речь идет о средствах, которые театры со всего мира перечисляют в РАО за право ставить пьесы драматургов, а РАО за вычетом своего процента (к слову, немалого) должно переводить авторам.

«Раньше с РАО были разные проблемы, но такие задержки выплат – впервые, – рассказала NDNews.ru Ярослава Пулинович. – Мне средства должны были перевести в феврале, но уже последний день месяца, а денег нет. При этом в местном филиале посылают в центральный офис, там ничего внятного сказать не могут. Когда ждать выплат – непонятно».

Известный драматург Николай Коляда также сообщил NDNews.ru, что ему не перечисляют деньги 2 месяца.

«Я не получил за два месяца. Я знаю, что раньше в январе не платили, потому что у них каникулы и прочее, но сейчас февраль уже, а денег нет. Но я не звоню, не разбираюсь, потому что знаю, что ничего там не скажут. РАО на театры плевать, потому что театры приносят копейки. Озерск им за постановку перечислит 1000 рублей, Серов – 400 рублей – это копейки. Им неохота связываться. Музыка им больше денег приносит, поэтому РАО больше по ресторанам ходит, проверяет, играет там Пугачева или нет», – прокомментировал NDNews.ru Николай Коляда.

Еще хуже ситуация у драматурга Юлии Тупикиной. Ей не платят с ноября.

«В среду 22 февраля целый день я названивала в РАО. Пыталась выяснить, когда же придут мне мои деньги, не приходившие с ноября (а я хотела подарков к Новому году). Никто в РАО не мог мне ответить – футболили от одного к другому, пока я, наконец, не уткнулась в Кучерову Ольгу Александровну, (495) 697-12-17, которая одна знает, но Ольга Александровна не брала трубку весь день (может, они её выдумали). В итоге, в отделе регистрации взяли мой телефон и поклялись, что всё-всё узнают и перезвонят. Сегодня 28 февраля, последний день месяца (они перечисляют только в конце месяца, то есть, следующая надежда – только конец марта), никто не позвонил, я так и не получила свои деньги за декабрь, январь и февраль», – написала Юлия Тупикина под псевдонимом в своем «Фейсбуке».

В разговоре с NDNews.ru Юлия сообщила, что сегодня ей все-таки позвонили из отдела регистрации РАО и обещали начать выплаты за октябрь и ноябрь на этой неделе.

«Почему не было выплат в декабре и феврале, внятно объяснить не могут», – добавила Юлия Тупикина.

В Среднеуральском филиале РАО в Екатеринбурге NDNews.ru отказались прокомментировать ситуацию с невыплатами денег. «Мы не имеем права давать комментарии, вся информация – только через федеральный офис», – заявили в филиале. Однако по всем телефонам офиса РАО в Москве, указанным на сайте, сегодня никто не отвечает – линия либо занята, либо трубку никто не берет. NDNews.ru направил вопросы по электронной почте в пресс-службу РАО. Если ответы будут получены, мы опубликуем комментарий.

Напомним, в начале февраля стало известно, что предыдущее руководство РАО выводило деньги из организации с помощью нелегальных схем. В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на себя. Пока аудиторы проверили платежи на 295 млн руб., сообщило РАО, из них по 75% выявлены «признаки фиктивности». Как сообщала газета «Ведомости», самые большие суммы денег, распределенных по рейтингам, в 2016 г. получили около 40 ИП – созданные фиктивно, специально для этих целей.

Добавим, что сейчас некоторые из авторов всерьез задумываются об уходе от работы с РАО. Например, Ярослава Пулинович рассказала, что возможно будет работать с театрами напрямую, но – здесь немало своих сложностей.

«Дело в том, что при перечислении авторского вознаграждения по договору театр вынужден по закону дополнительно начислять страховые взносы – 30,2%. К тому же, если автора ставят во многих театрах – отследить, кто платит, а кто нет, почти невозможно. В этом сложность работы с театрами напрямую», – пояснила Ярослава.

В комментариях на «Фейсбуке» авторы сообщают о невыплатах за год и более

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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