РАО: задержки с выплатами возникли из-за проверки баз данных, в которых было много «фиктивных» авторов / Деньги начнут поступать на счета реальных авторов уже сегодня

Публикации за 01.03.17

Российское авторское общество заявило, что задержки с выплатами авторам в декабре-феврале были связаны с тотальной проверкой всех баз данных, которые ранее вывели из рабочего состояния по указанию бывшего руководства. Проверки РАО выявили, что ранее авторы часто недополучали положенные им деньги, средства перечислялись на фиктивные счета. Только за 2016 год суммы таких необоснованных начислений составили почти 1 миллиард рублей. Выплаты настоящим авторам в РАО обещали начать сегодня же, 1 марта.

Напомним, накануне NDNews.ru писал о том, что Российское авторское общество в феврале не выплатило ни копейки многим драматургам, которым обязано платить за постановки их произведений в театрах по всему миру. Денег за 2-3 месяца не получили, в том числе, известные авторы Николай Коляда, Ярослава Пулинович, Юлия Тупикина и другие, произведения которых идут в театрах России и за рубежом. Общая сумма невыплаченных средств – сотни тысяч, сообщали агентству авторы. В РАО внятной информации они получить не смогли.

На запрос NDNews.ru пресс-служба РАО сообщила, что задержки с выплатами действительно существуют, но уже 1 марта начнется выплата авторского вознаграждения, распределенного за период с декабря 2016 года по январь 2017 года.

«Существовавшие в РАО разрозненные расчетные базы данных ранее были выведены из рабочего состояния по указанию бывшего руководства организации. По данному факту проведено внутреннее расследование, которое показало, что вышеуказанные действия были направлены на сокрытие информации о массовых невнесениях в базы данных РАО сведений из отчетов пользователей. Фактически на протяжении многих лет для целей распределения авторского вознаграждения использовалась информация лишь из 10 процентов от общего числа присланных пользователями отчетов об использовании произведений из каталога РАО, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе общества. – По состоянию на сегодняшний день аудиторская проверка уже выявила более 50 фиктивных правообладателей, которые ранее НЕОБОСНОВАННО получали авторское вознаграждение, причитающееся другим авторам в соответствии с отчетами пользователей. Только за 2016 год суммы таких необоснованных начислений составили почти 1 млрд рублей». В РАО заявили, что новое руководство уже приняло меры и проверило всех правообладателей, которым начислено авторское вознаграждение с декабря 2016 года по январь 2017 года. В результате проверки были выявлены некорректные начисления в отношении ряда сомнительных получателей.

«В настоящий момент работоспособность всех программных продуктов РАО восстановлена и завершен процесс распределения вознаграждения за период декабрь 2016 – январь 2017. После осуществления выплаты авторского вознаграждения на расчетные счета получателей, соответствующая информация будет отражена в личном кабинете правообладателя», – уточнили в РАО.

В дальнейшем общество обещало скорректировать график выплат вознаграждения так, чтобы сбоев в получении больше не было.

Напомним, в начале февраля стало известно, что предыдущее руководство РАО выводило деньги из организации с помощью нелегальных схем. В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на себя. Пока аудиторы проверили платежи на 295 млн руб., сообщило РАО, из них по 75% выявлены «признаки фиктивности». Как сообщала газета «Ведомости», самые большие суммы денег, распределенных по рейтингам, в 2016 г. получили около 40 ИП – созданных фиктивно, специально для этих целей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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