Подвоз избирателей и электоральная лотерея с мягким давлением – на Урале предложили новые методы повышения явки на выборах

Публикации за 28.02.17

Президентская кампания 2018 года должна заставить российских избирателей поверить в честность выборов и открытость власти. По крайней мере, такую задачу поставил уральский полпред Игорь Холманских сегодня на совещании с политологами в Екатеринбурге. В ответ эксперты разразились настолько странными идеями, что удивили даже журналистов. Уральские политтехнологи намерены сделать выборы главы государства легитимными за счет подвоза избирателей, административной «принудиловки» и еще десятка сомнительных способов накрутки голосов на участках, передает корреспондент NDNews.ru.

Открывая совещание, Игорь Холманских обозначил главную проблему, которую предстоит решить к выборам 2018 года. На протяжении последних лет не только в Уральском федеральном округе, но и по всей стране, происходит снижение явки избирателей.

«Проблема заключается не в отсутствии интриги в кампании, а в отношении избирателей к выборам. Люди находятся во власти стереотипов, что политика – это грязное дело. Но есть такое выражение: «Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой». Нужно настойчиво разъяснять людям нужность и полезность выборов», – заявил полпред и сразу предостерег участников совещания от предложения административных методов повышения явки и применения деструктивных избирательных технологий из 90-х.

Это посыл уральские эксперты, похоже, не услышали или восприняли его по-своему. Посыпавшиеся затем идеи явно противоречили Конституции, а где-то и прямо нарушали действующее избирательное законодательство РФ. Так, например, отличился руководитель челябинского «Центра религиоведческих и социально-политических исследований» Сергей Бредихин, который предложил проводить в день выборов «электоральную лотерею с мягким административным давлением» и организовать подвоз избирателей к участкам. Также общественник не гнушается обзвоном и рассылкой сообщений от агитаторов, предлагает активно использовать предвыборные компьютерные программы и на крайний случай – совместить день выборов с референдумом с местной повесткой.

Еще одна обсуждаемая среди политологов идея – ввести санкции для тех избирателей, кто принципиально не ходит на выборы, такая практика есть в ряде стран. «За последние две-три кампании у меня сложилось стойкое впечатление, что мы заманиваем избирателей на участки только пряниками. У нас же есть такой порог для госслужбы, когда чиновник должен иметь за плечами службу в армии, так почему не сделать такой порог для граждан, которые не используют свое избирательное право», – выдвинул предположение начальник управления по взаимодействию с органами власти ПНТЗ Александр Ханин.

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предложил изучить аналогичные меры в других странах. «Изучить и обсудить, стоит ли нам перенять этот опыт». Помимо этого замглавы предложил внедрить голосование по интернету «для комфорта граждан» и рассмотреть возможность продления сроков голосования, что, по мнению Тушина, повысило бы явку на 20-25%.

Ханин в свою очередь предлагал установить избирательные урны прямо на проходных заводов, а для повышения электоральной активности – отменить рабочие понедельники после выборов.

В целом представители экспертного сообщества считают, что идеи и предложения, направленные на повышение интереса к выборам, стоят более пристального внимания и обсуждения. «Есть дефицит общения власти, и со СМИ и с экспертным сообществом, что в свою очередь, рождает спонтанные выплески идей, нужно встречаться регулярно и выговариваться», – уверен политолог Анатолий Гагарин.

Некоторые участники круглого стола списали равнодушное отношение граждан к выборам на негативную повестку, которая формируется в СМИ, но руководители уральских медиа не дали себя в обиду. «Думаю, в негативной повестке винить нужно не журналистов, а власть, которая принимает непродуманные решения и не разъясняет их населению, – заметил директор уральской редакции «Российской газеты» Сергей Салыгин. – У нас человека бьют за активную гражданскую позицию. Вот ситуация с активистом Ильдаром Дадиным, приговор которому недавно отменил Верховный суд. Но ведь ранее кто-то из судей принял решение о его наказании. Когда в стране принимаются такие неправосудные решения, это отбивает у избирателей желание ходить на выборы».

Итогом встречи стало обещание Игоря Холманских учесть все прозвучавшие на совещании замечания: «Сегодня было высказано немало интересных идей и предложений, мы их внимательно проанализируем. При необходимости – будут приняты поручения».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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