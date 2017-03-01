NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 01.03.17

«Депутаты осмыслили областной закон»: Краснотурьинск отказался от прямых выборов мэра

«Депутаты осмыслили областной закон»: Краснотурьинск отказался от прямых выборов мэра

Городская дума Краснотурьинска накануне утвердила поправки в городской устав, отменяющие прямые выборы мэра. За изменения проголосовали 14 из 19 депутатов, присутствовавших на заседании. Теперь глава города будет избираться по конкурсной схеме, как и в остальных муниципалитетах Свердловской области, передает корреспондент NDNews.ru.

Краснотурьинск стал последним городом, который добровольно перешел на «советскую систему» избрания мэра, как предписывает , принятый в марте 2016 года. До вчерашнего дня местные депутаты нововведениям. Заручившись поддержкой общественности, городская дума направила письма в администрацию губернатора и заксобрание Свердловской области с просьбой сохранить за Краснотурьинском право проводить прямые выборы главы. Аналогичное обращение было отправлено в адрес председателя комитета по законодательству Госдумы РФ Павла Крашенинникова.

«Мы получили ответы на все три письма. В них были подробные разъяснения, что областной закон не предусматривает тех изменений, о которых мы просим. Кроме того, дума получила представление прокуратуры с требованием принять поправки в устав в соответствии с областным законом. Вчера на заседании депутаты осмыслили все это и приняли решение. Мы предприняли все возможные шаги, чтобы население округа принимало участие в выборах главы. Но раз мы живем в правовом поле, городская дума должна исполнять областной закон. Мы решили не доводить дело до судебных процессов», – прокомментировала NDNews.ru председатель краснотурьинской гордумы Светлана Бидонько.

В ходе заседания администрация города также предложила рассмотреть поправки, отменяющие партийные списки на выборах городской думы, и депутаты снова поддержали изменения. Таким образом, в сентябре 2017 года выборы краснотурьинской думы пройдут только по одномандатным округам.

Краснотурьинск, Валентина Ярославцева

Краснотурьинск. Другие новости 01.03.17

«Февральский переворот» (ФОТО, ВИДЕО). Тренеры и футболисты обсуждают сенсационную победу «Урала» над «Краснодаром». / В Свердловской области плодятся юридические конторы, оказывающие липовые услуги (ВИДЕО). / АУИПИК снова не смог сдать в аренду памятник конструктивизма на площади Первой Пятилетки (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter