Треть свердловчан не проголосовали бы за губернатора Евгения Куйвашева на выборах

Публикации за 01.03.17

Исследования общественного мнения накануне губернаторской кампании в Свердловской области показывают тревожную тенденцию для резиденции Евгения Куйвашева. Несмотря на имеющуюся известность среди населения, около трети опрошенных свердловчан настроены против действующего руководителя области и не проголосовали бы за него на предстоящих выборах. Антирейтинг Куйвашева достиг уровня 31,4% и является одним из самых высоких среди всех потенциальных кандидатов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такие результаты были получены в ходе опроса жителей Екатеринбурга и Первоуральска, который проводился 15-17 февраля 2017 года. Участниками исследования стали порядка 1000 человек. Интервьюеры предлагали людям оценить возможных претендентов на пост губернатора Свердловской области. Выяснилось, что Евгений Куйвашев – наиболее известный кандидат (уровень узнаваемости почти 95%), но буквально в спину ему дышит мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, о котором знают 84,8% избирателей.

Тут стоит заметить, что высокий процент Куйвашева легко объясняется массированной информационной поддержкой в областных СМИ, тогда как Ройзман «выезжает» за счет былой славы наркоборца и практически не прилагает усилий для самопиара. Возможно, это обстоятельство учли в администрации президента РФ. Как сообщал ранее NDNews.ru, на Старой площади решили пересмотреть сценарий выборов в Свердловской области и теперь склоняются к варианту «зачистки» сильных соперников.

Исследование выявило еще одну любопытную особенность. Евгений Куйвашев одинаково узнаваем во всех возрастных группах, но это единственный кандидат, который пользуется большей популярностью у женского электората. В свердловской глубинке за действующим губернатором и вовсе закрепилось неожиданное прозвище – «плюшевый мишка». Ближайшие соперники Куйвашева такой народной любовью похвастаться не могут – Евгений Ройзман более известен среди молодежи, лидера свердловских эсеров Александра Буркова больше помнят пенсионеры.

Однако, при всех позитивных раскладах опрос жителей показал высокий антирейтинг свердловского губернатора. Политику Евгения Куйвашева не одобряют свыше 30% респондентов, хуже дела обстоят только у Ройзмана, который начал терять сторонников в обоих городах. Стоит отметить, что количество противников Куйвашева варьируется по территориям – в Первоуральске губернатора не любят чуть больше, чем в Екатеринбурге. Вероятно, тенденция усиливается по мере отдаления от административного центра и напрямую связана с редкими поездками главы региона в муниципалитеты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.03.17

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