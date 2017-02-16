Сезон охоты на «плюшевого мишку» открыт: как губернатору бьют в спину

Публикации за 16.02.17

Губернатор Куйвашев – один из тех парней, что мог бы нравиться избирателю. Он не привык вставать в позу, добродушное лицо вызывает симпатию у представительниц прекрасного пола из тех, кому за пятьдесят – ядерный электорат действующей власти. Мы опрашивали многих жителей свердловской глубинки и если свести некое общее из букета мнений об Евгении Куйвашеве, то считают его «неплохим мужиком», а некоторые и вовсе дают неожиданное определение – «плюшевый мишка». И если для народа это своего рода похвала, то люди рангом повыше делают из этого четкий вывод. Плюшевый мишка не отличаются агрессивностью и мстительностью. А значит его можно безнаказанно бить в спину – он не ответит.

Программную статью Куйвашева его истинные авторы сделали откровенно издевательской над персоной самого губернатора, за подписью которого она была опубликована. Неизвестный тролль – реальный автор статьи – намеренно ввернул туда ряд тезисов, позволяющих ряду читателей покрутить пальцем у виска и спросить – да вменяем ли автор?

В статье в качестве образца для свердловских городов приведен Карпинск – город нищеты, закрывающихся предприятий и вороватых чиновников. Город, из которого поголовно рвется уехать молодежь в поисках хоть какой-то работы. Город, где один из самых популярных товаров у жителей – это настойка боярышника.

Собственно говоря, статью писал человек достаточно образованный – с большим знанием истории. Вне всякого сомнения он намеренно назвал статью «Переломный момент». В 1929 году Иосиф Сталин опубликовал в газете «Правда» статью «Год великого перелома» об успехах социалистического строительства. Будущий диктатор подробно разбирает развитие экономики в условиях отсутствия западных кредитов. И вот почти девяносто лет спустя Куйвашев точно также сетует на неоправданные ожидания от «интеграции с западной экономикой» и также предлагает опираться на собственные силы. И автор статьи, явно хихикая над губернатором, вставляет в текст едва ли не дословные цитаты Сталина, четко осознавая, что Евгений Куйвашев их не заметит, и за спиной можно будет весело над ним издеваться. Хуже этого стало бы только прямое цитирование Йозефа Геббельса. И вряд ли эти подленькие ходы, которые называют «интеллектуальным хулиганством» были сделаны из меркантильных побуждений. Нет. Скорее всего, это было сделано из любви к искусству. Автор был уверен, что губернатору не хватит образования и кругозора, чтобы это заметить.

Не лучше дела и в политике. Куйвашев производит впечатление более-менее порядочного человека, который вступается за своих, верит в крепкое рукопожатие и считает, что если мужчина дал слово, то он его сдержит. И этим пользуются. Объявлено своего рода соцсоревнование «кто завалит его лучше всех».

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов показывает демонстративное пренебрежение губернатору, легко переходя на личности. Еще бы – ведь «плюшевый мишка» ему не ответит. Ни во время холодной войны между Тагилом и Екатеринбургом с одной стороны и областью с другой. Его пассаж в отношении губернатора «на особо одаренных не обижаюсь» так и осталась безнаказанной. А фраза Носова «область вести – не штанами трясти» стала просто народным хитом.

Руками своего консильери Елены Вороновой против Куйвашева плетет интриги Денис Паслер, сбрасывая в СМИ компромат на губернатора, и сливающий инсайды, полученные из самого ближнего окружения Куйвашева – от тех, кто не считает Паслера сброшенным со счетов и связывают с ним карьерные перспективы. При финансовой поддержке Вексельберга, люди, связанные с Паслером, организовывают информационные атаки, которые тоже проходят безнаказанно.

Именно при Куйвашеве новой политической силой стало уральское полпредство, ранее игравшее в общем достаточно декоративную роль. Практика избегать мероприятий полпредства, где велик шанс «получить по шапке» или оказаться «на ковре», сформировала цельный образ главы региона, не умеющего держать удар. Поэтому если надо прищемить кого-то за майские указы или другое недостаточное выполнение – то этим кто-то становится Куйвашев.

Да что там, даже Тунгусов, которого Куйвашев считает человеком дела и автором нестандартных решений, воспринимает губернатора едва ли не как объект для манипуляций. Достаточно привести в пример те же СМИ, с которыми в предвыборный год до сих пор не заключены информационные контракты на освещение. Подвисший в воздухе вопрос вызывает нервозность на пустом месте и оборачивается массой критических статей в отношении губернатора – которому явно не сообщают, что обычно контракты заключались до мая. Естественно, после конкурсов на информационное освещение риторика сменится на противоположную, что, возможно слишком верящий в людей Куйвашев воспримет как плюс «Георгичу», решившему вопрос. Чтобы решить проблему, лучше всего ее создать самому.

При Куйвашеве активизировались силовики – и причина даже не в деле Пьянкова. Нет. Паслер для них понятнее – он жестче, прагматичнее и предсказуемее. При Росселе и Мишарине областной Главк всегда действовал в интересах губернатора – стоит вспомнить многочисленные обыски в мэрии. Теперь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области расследует дело в отношении друга губернатора – Александра Новикова, ходатайствовало об его аресте, словно знают, что губернатор не способен этому противодействовать.

Да что там, олигархи Бобров и Биков точно также «кинули» человека, которому в общем-то обязаны своими доходами в Свердловской области. Nothing personal, just business. С «плюшевым мишкой» можно делать все, что угодно.

Но правда в том, что Куйвашев – не плюшевый мишка. При определенном ракурсе, даже не самый плохой губернатор. Да, область при нем залезла в крупные долги, да, периодически регион сотрясают скандалы – то в коммуналке грохнет, то общественность взбеленится, то митинг случится. Но это жизнь, проблемы, решаемые в короткой или долгосрочной перспективе. И особенно хорошо Куйвашеву это удается после четких указаний вышестоящего начальства.

Куйвашев – человек системы, привыкший выполнять директивы, не обсуждая их. Показателен пример с поселком Серебрянка – для нескольких десятков жителей которого по указу президента построят дорогу за миллиард. Что в разы дороже, чем переселение людей в более комфортные условия. Куйвашев не стал обсуждать это с Владимиром Путиным. И если Куйвашев все-таки пойдет на выборы губернатора, то судьба области будет зависеть от трендов федеральной политики.

Единственное, что может изменить – это то, что Куйвашев поймет, что на Урале, а в частности в ультралиберальной Свердловской области, привыкли к хищникам, а не к плюшевым мишкам. И присмотрится к своему окружению, от которого так зависит. Но стоит ли верить в такое развитие событий – вопрос открытый, одного понимания сути проблемы для этого мало.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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