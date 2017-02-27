Ин Вайно веритас: после дня рождения главы АП в Кремле родился новый сценарий свердловских выборов / Но кое-кто готовит неприятный сюрприз

Публикации за 27.02.17

Чуть больше недели назад глава администрации президента России Антон Вайно отпраздновал свой день рождения – на торжества по поводу 45-летия руководителя АП съехалась верхушка многих регионов России, в том числе – Свердловской области. Праздник, впрочем, был только очередным поводом, чтобы обсудить сценарий губернаторских выборов на Среднем Урале. И, согласно имеющейся информации, свердловской делегации удалось совместить приятное с полезным – решение о том, как будут выбирать главу региона принято. Но не обойдется без сюрпризов.

В очередной раз на Старой площади поменяли видение, какими должны быть выборы губернатора в Свердловской области в 2017 году. Еще совсем недавно обсуждались варианты с допуском потенциально сильных кандидатов – например, мэра Нижнего Тагила Сергея Носова или его екатеринбургского коллеги Евгения Ройзмана, то после поездки на день рождения к Антону Вайно обитателям «желтого дома» как будто удалось убедить представителей АП в том, что выборы должны быть зачищенными по максимуму. То есть никакого Ройзмана с его сторонниками (чьи ряды, впрочем, редеют). И никакого Сергея Носова с его мощным электоральным потенциалом.

Более того, активно распространяется информация о том, что главу Нижнего Тагила попросили поработать в пользу действующего, но слабенького губернатора Евгения Куйвашева. Решение пока промежуточное, но вместо интересной и даже интригующей кампании оно сулит уральцам скучные выборы, без интриг, скандалов. И – главное – это будет означать отсутствие хотя бы какой-то иллюзии собственно выборов в исконном значении этого слова.

Но шанс есть. В рядах оппозиции решение АП мало кому приходится по вкусу, и идеи о выдвижении единого кандидата крепнут. К тому же есть претенденты. И это отнюдь не Евгений Ройзман, чью лояльность системе уже не надо доказывать, а Денис Паслер, в одночасье пропавший из Свердловской области после реформы правительства. Тем не менее, фигура его хорошо знакома в муниципалитетах, где он пользуется уважением. Особенно – на севере области. Так что проблем с прохождением муниципального фильтра у несогласованного в АП кандидата Паслера не будет. Финансовый ресурс у него тоже есть – долгие годы представлявший интересы «Реновы» экс-премьер области может рассчитывать на поддержку своей кампании со стороны Вексельберга (у него, напомним, множество активов и пока что неудовлетворенных интересов в регионе).

Кроме того, Паслер, пожалуй, больше других кандидатов замотивирован на победу в выборах. То, как его выщелкнули из структуры областной власти, не могло не ударить по самолюбию бывшего председателя правительства. Еще до осени прошлого года его карьеру можно было бы назвать если не головокружительной, то весьма завидной. И ликвидировавший должность премьера ради грядущих выборов губернатор Куйвашев подпортил кровь молодому и – бесспорно – амбициозному чиновнику, который наверняка захочет поквитаться с резиденцией.

Паслер может ждать поддержки и со стороны депутата Госдумы Александра Буркова, которому так и не сказали «да» или «нет» по поводу его выдвижения на выборах губернатора. После последнего брифинга эсера многие представители СМИ посчитали, что идею со своей кампанией Бурков, скорее всего, будет вынужден оставить (кроме отсутствия одобрения неоткуда взяться и финансовой подпитке). Но в союзе с Паслером он может выгадать профит и для себя. Конечно, выгода будет не материальной, но имиджевой – опростоволосившийся на выборах в Нижнем Тагиле, Бурков, мобилизовав свой электорат в поддержку Паслера, сможет восстановить свои позиции – и перед руководством, и перед избирателями.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.17

Метнувшим на Уралмаше гранату оказался бывший зэк по кличке «Король» (ФОТО). / В Краснотурьинске из-за ошибки врачей годовалая девочка стала инвалидом. / Блогера Соколовского оставили под домашним арестом (ФОТО). Судебный процесс по его делу начнется 13 марта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»