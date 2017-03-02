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Публикации за 02.03.17

Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч из-за задержки рейса в сентябре прошлого года

Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч из-за задержки рейса в сентябре прошлого года

Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч за задержку рейса более чем на 8 часов в сентябре 2016 года. Тогда туристы из Бургаса не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург, и обратный рейс также был задержан.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, было установлено, что 2 сентября 2016 года Azur Air в аэропорту Кольцово необоснованно допустила задержку рейса продолжительностью более 8 часов, не предоставив резервного воздушного судна. Из-за технической неисправности тогда был задержан рейс из Бургаса, а найти замену самолету компания не смогла.

По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»). Постановлением мирового судьи в Красноярске (где зарегистрирована компания, – прим. NDNews.ru) ООО «АЗУР эйр» признанно виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Авиакомпания обжаловала решение в районном суде, но постановление осталось без измерения.

Добавим, что осенью 2016 года Azur Air регулярно задерживала чартерные рейсы из Екатеринбурга и в Екатеринбург. Неоднократно переносились вылеты в Юго-Восточную Азию. В частности, в октябре более чем на сутки был .

В феврале 2017 года Azur Air уже – за то, что не предоставила отель и питание всем туристам задержанного в декабре рейса из Екатеринбурга в Таиланд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

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