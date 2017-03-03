Снос хрущевок для Екатеринбурга неактуален: «Нам бы сначала бараки расселить»

Публикации за 03.03.17

Проблема реконструкции или сноса так называемых хрущевок в Екатеринбурге сегодня стоит значительно менее остро, чем вопрос с расселением двухэтажных ветхих домов 1940-х годов.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня в эфире радиостанции «Город FM» депутат Екатеринбургской городской думы, бывший замглавы города по капитальному строительству Владимир Крицкий.

Отвечая на вопрос радиослушателя, Крицкий пояснил, что ситуацию в Екатеринбурге нельзя сравнивать с московской ни в историческом аспекте, ни в плане финансовых возможностей. Он напомнил, что в годы войны на Урал были эвакуированы из европейской части СССР множество предприятий вместе с сотрудниками, для которых пришлось срочно возводить жилье – в основном, двухэтажные бараки. Осталось такое жилье в городе и сегодня, и именно его стоит сносить в первую очередь.

Что касается «хрущевок», то, заявил Крицкий, следует в каждом случае оценивать материал, из которого построено здание, состояние несущих конструкций и уже потом принимать решение индивидуально по каждому дому. «Плановый срок эксплуатации этих домов оценивался в 50-70 лет. Но это не значит, что через 50 лет все они начнут складываться, как карточные домики. Я думаю, что запас прочности у них где-то в пределах 80-100 лет», – отметил депутат. Кроме того, подчеркнул Владимир Павлович, просто «снести и построить на этом месте новые дома» – не получится, слишком велик объем такого типа жилья. Застройщики просто не в состоянии брать на себя такие затраты.

При этом он вспомнил, что в 2011 году городская администрация всерьез рассматривала стратегический проект по расселению хрущевок. «Что с ним стало, я не знаю, я в 2013 году ушел из администрации, вероятно, он был приостановлен», – добавил экс-чиновник.

В 2012 году со ссылкой на Владимира Крицкого наше агентство сообщало, что администрация начнет расселять хрущевки через 9-10 лет, то есть в 2021-2022 году.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин поручил мэру российской столицы Сергею Собянину расселить все хрущевки, оставшиеся в Москве, – это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

Уральские литейщики приступили к отливке «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. За свой счет (ВИДЕО). / 92 работника Уралвагонзавода получили значки ГТО государственного образца (ФОТО). / Облсуд оставил блогера Соколовского под домашним арестом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»