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Екатеринбург

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Публикации за 03.03.17

Снос хрущевок для Екатеринбурга неактуален: «Нам бы сначала бараки расселить»

Снос хрущевок для Екатеринбурга неактуален: «Нам бы сначала бараки расселить»

Проблема реконструкции или сноса так называемых хрущевок в Екатеринбурге сегодня стоит значительно менее остро, чем вопрос с расселением двухэтажных ветхих домов 1940-х годов.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, об этом заявил сегодня в эфире радиостанции «Город FM» депутат Екатеринбургской городской думы, бывший замглавы города по капитальному строительству Владимир Крицкий.

Отвечая на вопрос радиослушателя, Крицкий пояснил, что ситуацию в Екатеринбурге нельзя сравнивать с московской ни в историческом аспекте, ни в плане финансовых возможностей. Он напомнил, что в годы войны на Урал были эвакуированы из европейской части СССР множество предприятий вместе с сотрудниками, для которых пришлось срочно возводить жилье – в основном, двухэтажные бараки. Осталось такое жилье в городе и сегодня, и именно его стоит сносить в первую очередь.

Что касается «хрущевок», то, заявил Крицкий, следует в каждом случае оценивать материал, из которого построено здание, состояние несущих конструкций и уже потом принимать решение индивидуально по каждому дому. «Плановый срок эксплуатации этих домов оценивался в 50-70 лет. Но это не значит, что через 50 лет все они начнут складываться, как карточные домики. Я думаю, что запас прочности у них где-то в пределах 80-100 лет», – отметил депутат. Кроме того, подчеркнул Владимир Павлович, просто «снести и построить на этом месте новые дома» – не получится, слишком велик объем такого типа жилья. Застройщики просто не в состоянии брать на себя такие затраты.

При этом он вспомнил, что в 2011 году городская администрация всерьез рассматривала стратегический проект по расселению хрущевок. «Что с ним стало, я не знаю, я в 2013 году ушел из администрации, вероятно, он был приостановлен», – добавил экс-чиновник.

В 2012 году со ссылкой на Владимира Крицкого наше агентство сообщало, что администрация , то есть в 2021-2022 году.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин , оставшиеся в Москве, – это около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.17

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