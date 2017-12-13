Министр строительства РФ: в Екатеринбурге может начаться программа реновации жилья

Екатеринбург через пару лет может стать вторым после Москвы городом, где начнут программу реновации жилого фонда – снос хрущевок и строительство на их месте современных многоэтажек. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Также программу могут начать в Сочи.

Отвечая на вопрос корреспондента «Известий», нет ли планов включить в программу реновации какие-либо города, кроме Москвы, министр ЖКХ и строительства РФ Михаил Мень заявил: «Реновация всегда сложна тем, что необходимо расселять людей. Мы будем очень внимательно изучать опыт Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель можно будет применить в ряде крупных городов, мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание. Но вернуться к вопросу можно будет примерно через два года. И реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи».

В Екатеринбурге действительно есть сторонники программы реновации. Как писал «Новый День», идею обновления рынка жилья поддерживает, например, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. Спикер заявил об этом на итоговой пресс-конференции Уральской палаты недвижимости.

«У нас уже потолок в плане продажи недвижимости. Мы много строим в Екатеринбурге, а население не прирастает такими темпами. Я давно говорил строителям: чтобы вводить новое жилье, надо убирать старое. Нам надо вводить свою программу реновации», – выразил мнение Болотин.

Но, по мнению президента Российской гильдии риэлторов Татьяны Деменюк, у Екатеринбурга не хватит на это денег. Как отметила эксперт, для реализации такого масштабного проекта необходимо привлекать федеральные инвестиции.

При этом опытные строители уверяют: Екатеринбургу рано сносить хрущевки. Надо сначала расселить людей их двухэтажных бараков, которых в городе предостаточно. Так, ранее об этом заявлял депутат Екатеринбургской городской думы, бывший замглавы города по капитальному строительству Владимир Крицкий. Что касается «хрущевок», то, заявил Крицкий, следует в каждом случае оценивать материал, из которого построено здание, состояние несущих конструкций и уже потом принимать решение индивидуально по каждому дому – у некоторых запаса прочности может хватить еще лет на сто.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

Как поесть в ресторане на три тысячи и не платить. / Ветерана ВОВ в Екатеринбурге лишили жилья и накоплений. Полиция и прокуратура бездействуют (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ). / У владелицы элитного пентхауса из Екатеринбурга арестовали кофеварку и телевизор (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»