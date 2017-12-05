К концу 2018 года ставка по ипотеке упадет до 8 %, но дадут кредит не всем – эксперты

Эксперты банковского сектора и строительного рынка прогнозируют падение ставки по ипотеке до 8% к концу 2018 года, а льготные кредиты будут выдавать под 5-6,5%. Однако Центробанк ужесточит требования к заемщикам. Не исключено, что ипотеку сможет получить лишь тот, кто накопит более 30% на первоначальный взнос.

Предварительные итоги года на ипотечном рынке Свердловской области подвели сегодня эксперты на пресс-конференции Уральской палаты недвижимости. Как отметила президент УПН Ирина Зырянова, на вторичном рынке 60% сделок совершается с привлечением кредитных средств, на первичном – 52%. Количество выданных банками ипотечных кредитов продолжает расти, как и сами суммы кредитов.

«На рынке новостроек Екатеринбурга банки выдали на 27% больше ипотечных кредитов, на вторичном рынке прирост составил 25%. И пока нет предпосылок к тому, чтобы кредитов стало меньше», – отметила Ирина Зырянова.

Ее слова подтвердил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. По словам эксперта, в Свердловской области за первые 9 месяцев 2017 года было выдано 23 тысячи ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем годом ранее. И до конца года банкиры планируют преодолеть планку в 30 тысяч.

«Сейчас населению выдано 40 миллиардов рублей, а до конца года показатель должен превысить 50 миллиардов. Сумма кредитов растет, а средний срок составляет 15 лет. Интересно, что четверть ипотек выдается на долевое строительство. Зато валютных кредитов не выдавалось совсем, – отметил Евгений Болотин, пояснив рост интереса к ипотеке снижением ставок. – По итогам сентября у нас средняя ставка уже была 9,7%. А к концу 2018 года она может опуститься до 8%. И будут отдельные ссуды под 5-6% для льготных категорий».

Однако, по словам Болотина, Центробанк недоволен быстрым ростом ипотеки и поэтому с 2018 года, вероятно, увеличит требования к заемщикам. Об этом ранее писал «Новый День».

«Банки подводят к тому, чтобы выдавать кредит только тем, кто способен заплатить первоначальный взнос 30% и более. Остальным будет почти невозможно получить ипотеку. Также дело идет к тому, чтобы льготные продукты ушли с рынка. Полагаю, в 2018 году льготную ипотеку будет давать только государство по своим программам», – прогнозирует спикер.

В Екатеринбурге эксперты не прогнозируют роста выдачи кредитов в следующем году: рынок достиг своего пика. «У нас уже потолок в плане продажи недвижимости. Мы много строим в Екатеринбурге, а население не прирастает такими темпами. Я давно говорил строителям: чтобы вводить новое жилье, надо убирать старое. Нам надо вводить свою программу реновации», – выразил мнение Болотин.

То, что рынок недвижимости перенасыщен, подтверждают цифры УПН. Сегодня в базе вторичного жилья выставлено на продажу 9600 квартир и 1750 комнат, еще 800 квартир продается в городах-спутниках. В новостройках же продается 17 тысяч квартир, причем те, которые раскупают, девелоперы быстро восполняют новыми предложениями.

«В месяц на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге заключается около 2,5 тысячи сделок купли-продажи, на рынке новостроек – около 1,5 тысяч сделок. При этом срок экспозиции вторички до сих пор большой. И каждая четвертая квартира постепенно теряет в цене, продавцы идут на торг», – отметила Ирина Зырянова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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