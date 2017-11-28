Треть заемщиков лишится возможности взять ипотеку

Разрабатываемые Центробанком обновления в правила кредитования могут лишить треть покупателей возможности оформить ипотеку на приобретение жилья в среднем сегменте новостроек уже в 2018 году, посчитали в «Метриум Групп». Речь идет о гражданах, которые готовы сделать первоначальный взнос на покупку квартиры в размере менее 20% от стоимости жилья.

Эксперты пояснили, что регулятор намеревается рассматривать размер первоначального взноса, как один из ключевых параметров оценки рисков при анализе деятельности банка. В результате финансовым организациям станет невыгодно кредитовать клиентов, готовых внести первичный ипотечный взнос менее 20%.

Опасения Банка России вызваны ростом в 2017 году числа выданных кредитов с низким первоначальным взносом. По мнению регулятора, у таких кредитов весьма высокие риски неплатежей. В итоге, финансово-кредитным организациям придется ограничивать выдачу займов за счет повышения размера первоначального взноса или увеличения процентной ставки. В проектах массового сегмента такая ипотека составляет от 20% до 50%. Как отмечает «Российская газета», первоначальный взнос на сегодняшний день составляет порядка 14% от стоимости квартиры.

«Если Центробанк ужесточит требования к банкам, выдающим такие кредиты, и это обернется повышением размера первоначального взноса, то порядка трети клиентов московского региона не смогут получить доступный ипотечный кредит или, по крайней мере, им придется отложить покупку», – пояснила генеральный директор «Метриум Групп» Наталья Круглова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.11.17

Новому комплексу зданий ФСБ на Вайнера мешает старый дом, его продают за 32 млн – слух дня (СКРИНЫ). / Телебашня может стать символом эпохи: официальное СМИ правительства России заступилось за главный недострой Екатеринбурга. / Свердловская область продаст здание старинного пивзавода в центре Екатеринбурга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»