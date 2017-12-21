ЦБ напуган планами АИЖК по созданию ипотечного пузыря

Банк России, регулирующий рынок кредитования в стране, всерьез обеспокоен более чем двукратным ростом рынка ипотечного кредитования до 2020 года: с 4,8 трлн рублей до 10 трлн рублей, который заложен в стратегию развития Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

По мнению регулятора, выполнение этого плана может обернуться возникновением пузыря, аналогичного тому, что привел к кризису 2008 года в США, пишет «Коммерсантъ». Чтобы не допустить этого, ЦБ готов ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов. Издание отмечает, что из опасений панических настроений на рынке, ситуация обсуждается кулуарно, но эксперты полагают, что позиция Банка России оправдана.

По словам источников газеты, регулятор подготовил письмо на имя главы АИЖК Александра Плутника, в котором высказал свои опасения и предложил обсудить меры по сдерживанию бурного роста на рынке ипотечного кредитования. В частности, ЦБ обеспокоен тем, что стратегия агентства предполагает рост объема задолженности по ипотечным кредитам с 4,8 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2017 года до 10 трлн рублей к концу 2020 года. Ежегодный объем выдаваемых ипотечных кредитов должен вырасти с 1,9 трлн рублей в 2017 году до 3-3,5 трлн рублей в 2020-м.

В связи с этим регулятор намерен ввести ограничения для недопущения накачивания пузыря. «В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут, и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий», сказал один из экспертов. По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Так, если в четвертом квартале 2016 года на них приходилось 6,8% всех выданных ипотечных ссуд, в третьем квартале 2017-го – 29,4%.

Как писал «Новый День» в конце ноября, разрабатываемые Центробанком обновления в правила кредитования могут лишить треть покупателей возможности оформить ипотеку на приобретение жилья в среднем сегменте новостроек уже в 2018 году. По расчетам «Метриум Групп», речь идет о гражданах, которые готовы сделать первоначальный взнос на покупку квартиры в размере менее 20% от стоимости жилья. Эксперты пояснили, что регулятор намеревается рассматривать размер первоначального взноса, как один из ключевых параметров оценки рисков при анализе деятельности банка. В результате финансовым организациям станет невыгодно кредитовать клиентов, готовых внести первичный ипотечный взнос менее 20%.

Опасения Банка России вызваны ростом в 2017 году числа выданных кредитов с низким первоначальным взносом. По мнению регулятора, у таких кредитов весьма высокие риски неплатежей. В итоге, финансово-кредитным организациям придется ограничивать выдачу займов за счет повышения размера первоначального взноса или увеличения процентной ставки. В проектах массового сегмента такая ипотека составляет от 20% до 50%.

В АИЖК пояснили, что стратегию развития утверждает набсовет агентства, в состав которого входит и Банк России. Замечаний по стратегии от регулятора АИЖК не получало. «На рынке ипотечного кредитования России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом свидетельствуют стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля (доля просроченной более 90 дней задолженности – 2,34%), а также высокие требования банков к заемщикам», – заявили в АИЖК, отметив, что причин, аналогичных тем, что способствовали кризису на ипотечном рынке в США, в России нет.

По мнению экономистов, проблема существует. «Спрос населения на ипотеку есть. Но также видно, что объемы вводимого в эксплуатацию жилья снижаются. И если эти два процесса продолжат развиваться, то может сложиться ситуация, когда ипотека будет выдаваться со все более снижающимися стандартами качества, чтобы поддерживать рост объема. Это приведет к росту цен на жилую недвижимость, носящему спекулятивный характер, и соответственно возникновению пузыря. Если он лопнет это дестабилизует ситуацию в финансовом секторе», – считает главный экономист «ПФ капитал» Евгений Надоршин.

По мнению экономиста Олега Вьюгина, прогнозы АИЖК носят умозрительный характер. «В нынешних реалиях при условии, что банки будут выдавать кредиты только финансово состоятельным заемщикам, рынок сумеет к 2020 году вырасти скорее до объема задолженности по ипотеке 7-8 трлн рублей»,– считает он. Олег Вьюгин добавляет, что если быстрый рост объемов будет достигаться за счет выдачи кредитов без первоначального взноса и заемщикам со слабым финансовым положением, которые станут дефолтными при малейшем снижении дохода, это «неизбежно приведет к чрезвычайно неприятным последствиям для банковской системы».

Москва, Иван Гридин

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