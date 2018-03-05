Назарбаев настаивает на 1-процентном налоге для бедных и ипотеке под 7% годовых

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил в 10 раз снизить налоги для граждан с низким уровнем доходов. Такое заявление он сделал на совместном заседании обеих палат парламента. «Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1%», – приводит его слова Tengrinews.

Казахстанский лидер отметил, что предлагаемая мера повысит доходы порядка 2 млн граждан. «У не менее одной трети наемных работников страны – это более двух миллионов человек – вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей», – сказал Назарбаев, добавив, что в будущем в стране может появиться прогрессивная шкала подоходного налога.

Еще одна инициатива Назарбаева касается ипотеки. В частности, он предложил снизить ставку с 14-16% до 7% и сократить первоначальный взнос до 20%. Кроме того, он считает необходимым увеличить срок кредита до 25 лет (сейчас он составляет 10-15 лет). Президент Казахстана также заявил, что власти страны увеличат субсидии на микрокредиты для самозанятых и безработных на 20 млрд тенге, передает «Интерфакс». Помимо этого, Назарбаев предложил увеличить на треть (до 74 тыс.) количество ежегодно выделяемых государством грантов на учебу в вузах.

Напомним экономические и политические реформы в Казахстане стартовали в марте прошлого года. Парламент страны утвердил изменения в 23 статьи Конституции. Поправки повышают ответственность правительства и самого парламента и передают им часть полномочий президента, в том числе в экономической и социальной политике.

Между тем, наблюдатели считают, что предложения Назарбаева относительно ипотечной политики весьма рискованны и могут обернуться кризисом. Примером может послужить российский опыт. Как писал «Новый День», Банк России, регулирующий рынок кредитования в стране, всерьез обеспокоен более чем двукратным ростом рынка ипотечного кредитования до 2020 года: с 4,8 трлн рублей до 10 трлн рублей, который заложен в стратегию развития Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

По мнению регулятора, выполнение этого плана может обернуться возникновением пузыря, аналогичного тому, что привел к кризису 2008 года в США. Чтобы не допустить этого, ЦБ готов ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов. Регулятор намерен ввести ограничения для недопущения накачивания пузыря. «В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса. В случае если эти сдерживающие факторы не помогут, и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий», сказал один из экспертов. По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% стремительно растет. Так, если в четвертом квартале 2016 года на них приходилось 6,8% всех выданных ипотечных ссуд, в третьем квартале 2017-го – 29,4%.

Напомним, в конце ноября, разрабатываемые Центробанком обновления в правила кредитования могут лишить треть покупателей возможности оформить ипотеку на приобретение жилья в среднем сегменте новостроек уже в 2018 году. По расчетам «Метриум Групп», речь идет о гражданах, которые готовы сделать первоначальный взнос на покупку квартиры в размере менее 20% от стоимости жилья. Эксперты пояснили, что регулятор намеревается рассматривать размер первоначального взноса, как один из ключевых параметров оценки рисков при анализе деятельности банка. В результате финансовым организациям станет невыгодно кредитовать клиентов, готовых внести первичный ипотечный взнос менее 20%.

Опасения Банка России вызваны ростом в 2017 году числа выданных кредитов с низким первоначальным взносом. По мнению регулятора, у таких кредитов весьма высокие риски неплатежей. В итоге, финансово-кредитным организациям придется ограничивать выдачу займов за счет повышения размера первоначального взноса или увеличения процентной ставки. В проектах массового сегмента такая ипотека составляет от 20% до 50%.

Астана, Иван Гридин

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