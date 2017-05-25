Экс-депутат заксо предлагает внедрить скандальную реновацию в Екатеринбурге (ФОТО) / Ему приглянулись дома старой застройки в центре города

Публикации за 25.05.17

В Екатеринбурге нашлись желающие перенять опыт Москвы по т.н. реновации – сносу пятиэтажек, отселению их жильцов и строительству на освободившейся территории новых зданий. Правда, браться за двухэтажные разваливающиеся хибары на окраинах города авторам затеи не с руки – они хотят получить крепкие четрехэтажки в районе парка Павлика Морозова.

Свои намерения продекларировал бывший депутат заксобрания и застройщик Владимир Коньков. «У нас еще полно бараков, аварийного, ветхого и просто жилья, построенного в эпоху индустриализации. Такие дома, на мой взгляд, уродуют Екатеринбург, особенно его центральную часть. Это дома из шлакоблоков с деревянными перекрытиями, пожароопасными чердаками, полусгнившими коммуникациями, в которых последний капитальный ремонт проводился в 70 годы, когда вовсю строились «хрущевки», – заявил он на своем сайте.

Правда, речь идет не о ветхих двухэтажных бараках, каких много на Уралмаше и на Эльмаше. По его словам, Коньков намерен «за свой счет переселить в Екатеринбурге жителей домов на улице Декабристов от Красноармейской до Луначарского». Причем основатель строительной компании ссылается на закон о реновации, но тот распространяется пока только на столицу.

Жители домов на участке, который приглянулся парламентарию, остались не в восторге от затеи г-на Конькова. «Очень у нас хорошие дома, уютные дворы, парк целый – двор, дома кирпичные, только что произведен капремонт, прекрасная вода, очень мало соседей. Дома реально обладают хорошим микроклиматом и звукоизоляцией, жильцы в основном приличные, небедные люди, живем с хорошими ремонтами, машины под окнами. Ну вот зачем нам химические новостройки х*р знает где? Мы в центре живем, у нас все хорошо, так что не извольте беспокоиться», – прокомментировал житель дома на Декабристов Денис Стриганов.

По его сведениям, например, дом на Декабристов, 16/1, строился для партработников немецкими специалистами. «Качество отличное, трухи нет, были даже централизованные холодильные установки с разводкой по квартирам в спецхолодильные шкафы, шлакоблоков там нет», – добавляет он.

Осадили Конькова и по другому высказыванию. Он заявил, что у домов на Декабристов «совершенно отсутствует эстетический замысел». Однако горожане припомнили, что эти дома относятся к конструктивизму, архитектором был Домбровский. «Давайте-ка, господа, на Эльмаш, Уралмаш, Химмаш. Там действительно аварийное жилье», – предложил застройщику научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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