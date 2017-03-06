«Не голосовал? Заплати штраф или сядешь в тюрьму» – как в международной практике добиваются высокой явки на выборах

Публикации за 06.03.17

В политических кругах Свердловской области неожиданно возобновилась дискуссия о введении штрафных санкций для тех граждан, кто принципиально не ходит на выборы. Идея была озвучена на совещании в уральском полпредстве, посвященном подготовке президентским выборам 2018 года. Некоторые политтехнологи предложили использовать «метод кнута», чтобы поднять явку до 70%, как того требует Кремль. До конкретных инициатив по изменению федерального законодательства дело пока не дошло – сторонники штрафов осторожно высказываются об изучении опыта других стран, где уже применяется подобная практика.

Как передает корреспондент NDNews.ru, система обязательного голосования принята в двух десятках стран, но только в части из них постоянно действуют санкции для граждан, игнорирующих институт выборов. Причем в большинстве случаев это государства с развитой демократией.

Например, в Австралии закон об обязательном голосовании действует с 1924 года. Каждый гражданин от 18 лет и старше обязан посетить участок для голосования, отметиться в избирательных списках, получить бюллетень, поставить пометку в кабинке для голосования и положить бюллетень в урну для голосования. В законодательстве прямо не прописывается, что выбор должен быть сделан, а только оговорено, что бюллетень должен быть «помечен». Штраф за неявку на участок составляет около 20 австралийских долларов. Если прогулявший выборы австралиец отказывается платить штраф, то дело направляется в Суд магистратов, где определением о признании виновности может быть наложен штраф в размере 50 долларов плюс оплата расходов. Если гражданин не исполняет и судебное определение об уплате штрафа, то ему грозит наказание в виде общественных работ, ареста имущества и даже тюремного заключения на 1-2 дня. Благодаря таким мерам явка на федеральных выборах Австралии, как правило, превышает 90%.

В Бельгии первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125 евро. После четвертого «прогула» гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.

В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не считается уважительной причиной для неучастия в голосовании. Граждане, которые окажутся в день выборов за границей, должны проголосовать заранее. Помимо штрафов за неявку на избирателя-нарушителя могут быть наложены более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишения званий и должностей. Практика наложения штрафов в размере от 25 до 70 евро существует также в Италии, Германии, Австрии, на Кипре и в Люксембурге.

В Аргентине кроме штрафа за неучастие в выборах (может доходить до 200 долларов) предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. Похожая практика действует и в Бразилии.

В Турции помимо штрафа за неявку в размере (около 14 долларов) злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. В Египте сумма штрафа не превышает 1 доллар, но не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение. Необходимо отметить, что хотя такие санкции к избирателям прописаны в законодательстве этих стран, в целом они не исполняются.

Тем не менее, опрошенные NDNews.ru политологи считают, что практика наказания неголосующих избирателей категорически не подходит России, и сомневаются, что такие меры будут приняты в текущем электоральном цикле.

«Практика применения штрафов за неявку оправдана в том случае, если у избирателей есть устойчивое мнение, что выборы в стране проводятся честно, что их результаты не «рисуют». Тогда поход на выборы – это сознательное действие. В нашем случае введение санкций может вызвать раздражение. Потому что большинство граждан России уверены, что выборы не всегда и не везде проводятся честно и легитимно. Поэтому есть опасность, что люди начнут массово портить бюллетени, и это внесет серьезный диссонанс в выборную кампанию», – отметил федеральный эксперт Андрей Колядин.

Старший научный сотрудник института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин в беседе с NDNews.ru с сожалением отметил, что уральские политологи пошли по пути наименьшего сопротивления и предлагают в очередной раз изменить электоральное законодательство в угоду политической конъюнктуре. «Что касается введения ответственности за неявку на выборы – это вопрос дискуссионный. Я сомневаюсь, что эта практика подойдет России. Чтобы решить проблему с явкой, надо понять, почему люди не ходят на выборы. А люди с 90-х годов разуверились в них, не верят, что их голос может что-то решить. Вдобавок накладывается административное давление, фальсификации – и вот получается такое отношение. Если сейчас вводить еще какие-то штрафы, это вызовет массовое негодование, потому что институт выборов в сознании людей превратится в карательную акцию. Повышать явку надо не путем санкций, а делать избирательную кампанию честной и конкурентной, тогда и появится интерес у граждан», – считает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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