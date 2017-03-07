Накануне ЧМ-2018 екатеринбургских болельщиков проверят на экстремизм

Публикации за 07.03.17

По заказу администрации Екатеринбурга в 2018 году будет проведено социологическое исследование по выявлению националистических настроений в среде футбольных фанатов. Об этом сообщил вице-мэр Сергей Тушин, выступая сегодня перед депутатами на заседании думской комиссии по МСУ, передает корреспондент NDNews.ru.

По словам чиновника, значительная часть городских соцопросов по вопросам экстремизма проводится по требованию федерального законодательства. По мнению мэрии, исследования за 2016 год показывают, что в этом плане в Екатеринбурге все достаточно спокойно.

«Сегодня мы фиксируем отсутствие всплесков националистических идей в Екатеринбурге. Для этого было приложено немало усилий. К примеру, еще несколько лет назад праздник Дня народного единства сопровождался в Екатеринбурге националистическими маршами с разного рода идеями. А сегодня представители «Русского марша» – это малочисленная группа маргиналов. Благодаря работе и правоохранительных органов, и политических партий, сегодня 4 ноября воспринимается как общий государственный праздник», – заявил Сергей Тушин.

Тем не менее, опрос на выявление националистических идей будет проведен отдельно среди футбольных фанатов накануне Чемпионата мира 2018 года. «Не уверен, что эти вещи будут зафиксированы в социологии. Не каждый футбольный фанат, которого надо еще вычленить из этой среды, скажет «я экстремист и сторонник таких-то лозунгов». Тем не менее, у нас есть техзадание, мы сформулируем вопросы, чтобы получать такую информацию», – отметил Тушин.

Добавим, что ранее полиция Екатеринбурга возобновила поквартирные обходы горожан, проживающих рядом с объектами ЧМ-2018. Правоохранители спрашивают, сколько человек проживает в квартире, есть ли у жильцов автомобиль, оружие. Особо их интересует информация о соседях, которые нарушают общественный порядок и проживающих поблизости выходцев с Северного Кавказа. За 2016 года полиция таким способом проверила 86 тысяч человек.

Кроме того, в лаборатории мозга в УрФУ разрабатывают методику, помогающую бороться с агрессивными футбольными болельщиками. Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала NDNews.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zknxZKZ19ZU&rel=0">Video</a> Как утихомирить футбольных фанатов

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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