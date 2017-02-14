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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

В преддверии ЧМ-2018 полиция Екатеринбурга пересчитала буйных футбольных фанатов

В преддверии ЧМ-2018 полиция Екатеринбурга пересчитала буйных футбольных фанатов

В Екатеринбурге полицейские за 2016 год проверили свыше 86 тысяч горожан, проживающих рядом с объектами Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил сегодня на заседании думы начальник городской полиции Игорь Трифонов, передает корреспондент NDNews.ru. Помимо этого, силовики проверяют здания и сооружения, которые находятся в 500-метровой зоне безопасности стадионов.

Отметим, что к объектам ЧМ-2018 в Екатеринбурге относится Центральный стадион и две тренировочных площадки – стадионы «Уралмаш» и «Калининец». О том, что участковые возобновили поквартирные обходы домов возле спортивных комплексов, екатеринбуржцы в январе. Правоохранители спрашивают, сколько человек проживает в квартире, есть ли у жильцов автомобиль, оружие. Особо их интересует информация о соседях, которые нарушают общественный порядок и проживающих поблизости выходцев с Северного Кавказа.

По информации Игоря Трифонова за минувший год полиция проверила почти 2 тысячи владельцев оружия, а также 348 горожан, состоящих на профилактических учетах. Силовики не обошли вниманием и футбольных фанатов – участковые навестили 59 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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