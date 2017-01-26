«У вас тут футбол», – полицейские ищут выходцев с Северного Кавказа вблизи Центрального стадиона

Публикации за 26.01.17

Полицейские Екатеринбурга вновь стали совершать поквартирные обходы домов, которые попадают в т.н. прилегающую зону к Центральному стадиону. Ищут автовладельцев, дебоширов, владеющих оружием и выходцев с Северного Кавказа.

Как рассказали NDNews.ru жители Екатеринбурга, вчера вечером полицейские из отдела полиции № 8 ходили по жилым домам на улице Московской. Поквартирный обход делали около 21:00. По словам правоохранителей, причиной позднего визита был близящийся Чемпионат мира по футболу. Напомним, матчи в рамках мирового первенства пройдут и в Екатеринбурге в 2018 году. Полицейских интересовала стандартная информация – количество проживающих в квартире, кто является собственником, есть ли у жильцов автомобиль и оружие, не нарушает ли кто-то из соседей общественный порядок. Особенно их интересовало, проживают ли в доме выходцы с Северного Кавказа.

«Это обычная плановая работа. Не бывает так, что один раз в пять лет проверил – и успокоился. И участковые, и представители других служб любого территориального отдела обязаны заниматься этим направлением деятельности вне зависимости от проведения каких-то мероприятий. Конечно, чемпионат по футболу – это событие мирового уровня, поэтому предпринимаются меры безопасности, как во всем мире, а может, даже и более серьезные», – пояснил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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