NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.01.17

«У вас тут футбол», – полицейские ищут выходцев с Северного Кавказа вблизи Центрального стадиона

«У вас тут футбол», – полицейские ищут выходцев с Северного Кавказа вблизи Центрального стадиона

Полицейские Екатеринбурга вновь стали совершать поквартирные обходы домов, которые попадают в т.н. прилегающую зону к Центральному стадиону. Ищут автовладельцев, дебоширов, владеющих оружием и выходцев с Северного Кавказа.

Как рассказали NDNews.ru жители Екатеринбурга, вчера вечером полицейские из отдела полиции № 8 ходили по жилым домам на улице Московской. Поквартирный обход делали около 21:00. По словам правоохранителей, причиной позднего визита был близящийся Чемпионат мира по футболу. Напомним, матчи в рамках мирового первенства пройдут и в Екатеринбурге в 2018 году. Полицейских интересовала стандартная информация – количество проживающих в квартире, кто является собственником, есть ли у жильцов автомобиль и оружие, не нарушает ли кто-то из соседей общественный порядок. Особенно их интересовало, проживают ли в доме выходцы с Северного Кавказа.

«Это обычная плановая работа. Не бывает так, что один раз в пять лет проверил – и успокоился. И участковые, и представители других служб любого территориального отдела обязаны заниматься этим направлением деятельности вне зависимости от проведения каких-то мероприятий. Конечно, чемпионат по футболу – это событие мирового уровня, поэтому предпринимаются меры безопасности, как во всем мире, а может, даже и более серьезные», – пояснил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

Житель Новоуральска до полусмерти избил свою 83-летнюю мать. / В Екатеринбурге налетчики с монтировкой ограбили салон «Евросеть» – второй за неделю. / Уральский город отравлял реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter