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Четверг, 16 ноября 2017, 10:50 мск

Екатеринбург

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  2. 16 Ноябрь 2017

Под прицелом – каждый. Силовики готовятся к зачистке ультрас и экстремистов перед ЧМ-2018

Под прицелом – каждый. Силовики готовятся к зачистке ультрас и экстремистов перед ЧМ-2018

Правоохранительные органы вступили в активную фазу превентивных мер, направленных на предупреждение терактов и проявление экстремизма в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Этот профилактический аспект, сопряженный с искусством прогнозирования, поставлен во главу угла программы безопасности, реализуемой сейчас с прицелом на грядущий мундиаль. Об этом было заявлено сегодня в рамках круглого стола, проходившего на площадке УрФУ, где обсуждались вопросы миграции и взаимодействия Урала со странами Центральной Азии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профильные подразделения полиции негласно взяли на контроль потенциально опасных радикальных футбольных фанатов, рецидивистов, представителей экстремистских объединений и деструктивных религиозных сект. Ранее в ФСБ косвенно подтверждали информацию, что спецслужбы составили «черный список» болельщиков, в который попали свыше 3 тысяч ультрас и других хулиганов, замеченных в нарушениях порядка на стадионах. Некоторые из них особо отличились на Евро-2016 во Франции и были взяты на карандаш сотрудниками Центра «Э» МВД России. Организаторы мундиаля получат сведения о проблемных фанатах, чтобы не допустить беспорядков во время матчей.

Профилактическая работа с представителями футбольных объединений ведется наиболее активно в городах – организаторах ЧМ-2018, среди которых оказался Екатеринбург. Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергей Кузнецов сегодня уточнил, что главная цель полиции – профилактика экстремистских проявления и предупреждение иных правонарушений. «С этой целью проводятся также мероприятия со студентами, лидерами молодежных объединений, рабочие встречи с коллегами из других ведомств и причастных организаций», – отметил он.

Наряду с этим силовики готовятся в преддверии мундиаля усиленно отслеживать приезжающих в Россию иностранцев, под особый контроль берутся трудовые мигранты (как говорят эксперты, европейский опыт недавнего времени показал, что именно в этой среде формировались группировки террористов, – прим. ред.). «Въезжающие лица будут обязательно пробиваться по нашим базам, по учетам Интерпола. Важно проверить, находится ли человек в розыске, имеет ли он запрет на въезд в РФ. Есть граждане, кто попадает в Россию по поддельным документам, но для этого есть дактилоскопия, которая помогает выявить злоумышленников. Кроме того, сейчас уже можно сказать следующее: с человеком, который приехал в Екатеринбург из другой страны, может быть проведена специальная беседа в правоохранительных органах, – рассказал Кузнецов. – К слову, в этом году из Свердловской области было выдворено порядка 200 иностранцев, нарушивших российское законодательство. Каждый подобный элемент – потенциальная угроза для безопасности. Если говорить о способах прибытия в Екатеринбург нелегалов, то на машинах они чаще всего заезжают к нам из Казахстана, через Челябинск и Курган».

Известно также, что полиция Екатеринбурга одновременно проводит поквартирные обходы горожан, проживающих рядом с объектами ЧМ-2018. Правоохранители спрашивают, сколько человек проживает в квартире, есть ли у жильцов автомобиль, оружие. Особо их интересует информация о соседях, которые нарушают общественный порядок и проживающих поблизости выходцев с Северного Кавказа.

Добавим, что по заказу администрации Екатеринбурга в 2018 году пройдет социологическое исследование по выявлению националистических настроений в среде футбольных фанатов. Об этом ранее сообщал вице-мэр Сергей Тушин. «Не уверен, что эти вещи будут зафиксированы в социологии. Не каждый футбольный фанат, которого надо еще вычленить из этой среды, скажет «я экстремист и сторонник таких-то лозунгов». Тем не менее, у нас есть техзадание, мы сформулируем вопросы, чтобы получать такую информацию», – заявил он.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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