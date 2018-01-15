Болельщиков из Москвы, Казани и Перми попросят не разрисовывать стены в Екатеринбурге

В Екатеринбурге готовятся к тестовым играм перед Чемпионатом мира по футболу. Они запланированы, напомним, на апрель и май. Футбольный клуб «Урал» проведет три матча – с московским «Спартаком», пермским «Амкаром» и казанским «Рубином» на Центральном стадионе, который откроется после глобальной реконструкции. Впрочем, как и сообщалось ранее, во время тестовых игр будут проверять не только собственно арену и сопутствующую инфраструктуру, но и работу служб гостеприимства и безопасности, возможности транспортной системы города, а также – поведение болельщиков. В том числе приезжих. Хотя, как отмечает корреспондент «Нового Дня», последние годы домашние игры «Урала» обходились без громких ЧП. Группы поддержки команд больше не устраивают маршей и митингов, а сходки фанатов «стенка на стенку» если и проходят, то не попадают в повестку. Тем не менее, гости часто оставляют свои метки – граффити на стенах зданий, наклейки на дорожных знаках и так далее. В администрации города думают, как уговорить приезжих болельщиков не делать этого. Один из вариантов – подключить к вопросу ураловских болельщиков.

«В 20 числах декабря прошлого года было заседание координационного совета, где [вице-мэр Екатеринбурга Сергей] Тушин предлагал обратиться в Союз болельщиков Урала, но с чем, я до конца не понимаю, возможно, именно с этим вопросом, – сообщил «Новому Дню» глава СБУ Владимир Перетягин. – У нас была идея написать обращение к болельщикам приезжающих команд, потому что тут только убеждать, включать народную дипломатию. Но в принципе, хотя болельщики и разные бывают, представители фанатского сообщества стали более сдержанными, ярких проявлений я в последнее время не помню».

Что касается собственно драк, то еще несколько лет назад ученые УрФУ разработали собственную методику по усмирению буйных фанатов. Речь идет не о применении силы, а только о методах психологического воздействия. «Есть два больших экрана на футбольных стадионах. Мы планируем в свободное время (т.е. не собственно во время игры) на них комбинировать ролики – показывать какие-то смешные моменты, по 3-4 ролика, чтобы разрядить обстановку», – ранее рассказывала руководитель исследовательских программ департамента психологии УрФУ Виктория Дихорь.

Екатеринбург, служба информации

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