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Публикации за 10.03.17

ФСБ и СКР не подтвердили задержание экс-министра Белявского

ФСБ и СКР не подтвердили задержание экс-министра Белявского

В Следственном комитете и ФСБ не подтверждают появившуюся в СМИ информацию о задержании экс-министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, официально эти сведения не подтверждают в 4-м следственном управлении СКР, СУ СКР по Свердловской области, УФСБ по Свердловской области и ГУ МВД по Свердловской области, куда наше агентство обратилось сегодня за комментариями. Также нет никакой информации о задержании бывшего свердловского министра в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и линейном отделе МВД РФ в аэропорту Пулково. Уральские следователи в один голос заявляют, что в настоящее время в их производстве нет уголовных дел и каких-либо иных материалов по Белявскому.

Напомним, сегодня в ряде СМИ вышли материалы о том, что экс-чиновник сдался в руки чекистов, прилетев из-за рубежа в аэропорт Пулково, после чего его доставили в СИЗО Лефортово.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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