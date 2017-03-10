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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Белявский рассказал про вброс о его задержании

Белявский рассказал про вброс о его задержании

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский рассказал о своем реальном местонахождении и о вбросе информации о якобы его задержании сотрудниками ФСБ в санкт-петербургском аэропорту Пулково.

В беседе с корреспондентом NDNews.ru экс-глава регионального минздрава сообщил, что в настоящий момент находится за границей. Г-н Белявский подчеркнул, что не знает причин, по которым был сделан вброс «дезы» об его аресте. Он еще раз напомнил, что находится на пенсии и никаких постов занимать не собирается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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