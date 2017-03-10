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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Кто стоит за атакой на Белявского? Первые версии

Кто стоит за атакой на Белявского? Первые версии

Сегодняшняя информационная атака на бывшего министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского, скорее всего, не имела цели поставить под удар самого экс-чиновника, который больше полугода находится на заслуженной пенсии. Вероятно, истинной мишенью был свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому осталось всего два с половиной месяца до истечения срока полномочий главы региона.

Сегодняшний вброс шел со стороны анонимных источников в ФСБ России, которые сообщили представителям уральских СМИ о задержании г-на Белявского в аэропорту Пулково. Но примечательно, что официальные структуры – в частности, Центр общественных связей ФСБ – изначально информацию подтверждали. Чекисты указывали, что Белявский много времени после своей отставки проводил в Германии и Израиле. Правда, других подробностей, в том числе о собственно аресте экс-чиновника, не давали. А спустя некоторое время и вовсе отозвали информацию. Оказалось, что Аркадия Белявского никто не задерживал, уголовного дела в отношении него нет, сам он находится за рубежом, что лично подтвердил корреспонденту NDNews.ru по телефону.

Распространение вброса со ссылкой на неназванные источники никого не удивило, в отличие от того, что сначала чекисты его подтвердили, а затем опровергли – в такой небрежности, говорят старожилы уральской журналистики, представители ФСБ раньше замечены не были.

Анонимные источники NDNews.ru отмечают, что нельзя исключать того, что распространение «дезы» было спланированным. Называется и возможный выгодополучатель. Например, полезным задержание бывшего свердловского министра (а более того – шум вокруг ареста и неизбежные репутационные потери губернатора Евгения Куйвашева) было бы Ростеху. По неподтвержденным данным, корпорация намерена включиться в избирательную кампанию в регионе со своим кандидатом. И у оппонентов действующего главы области, который пока так и не получил официального одобрения Старой площади и Кремля, есть еще два с половиной месяца на то, чтобы убедить московских кураторов в отсутствии необходимости давать Куйвашеву приставку врио и возможность пойти на новый срок. Так что не исключены и новые атаки на кабинет нынешнего председателя правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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