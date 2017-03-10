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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

В Екатеринбурге будут повторно судить смотрителя кладбища, торговавшего местами на погосте

В Екатеринбурге будут повторно судить смотрителя кладбища, торговавшего местами на погосте

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено новое уголовное дело в отношении смотрителя Широкореченского кладбища Алексея Филонова, который продавал места на погосте. Ранее к 8 годам колонии и 9-миллионному штрафу за взяточничество, теперь ему вменяют новые эпизоды преступной деятельности.

Как уточнила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, смотритель обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). По версии следствия, Филонов получал деньги от родственников умерших за предоставление мест под захоронение. «Он лично получал от жителей Екатеринбурга вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. рублей за предоставление земельных участков под захоронение на территории Широкореченского кладбища, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной», – отметила собеседница агентства.

«Всего в результате преступных действий злоумышленником было получено денежных средств на общую сумму 510 тысяч рублей», – уточняют в пресс-службе областного СК. – Обвиняемый предпринимал меры предосторожности. Он старался лично не озвучивать требуемые им суммы с граждан, а писал эти цифры на бумаге. Записки впоследствии выбрасывались. А однажды, когда он ехал с одной из пострадавших в машине, то на вопрос о требуемой сумме пояснял так: какой на этом участке дороги сейчас скоростной режим, такую сумму (в тысячах рублей) ему и надо было передать. Тем не менее, на основании заявлений пострадавших, с учетом полученных оперативных данных от сотрудников полиции, СКР удалось собрать доказательства. Под грузом неопровержимых доказательств впоследствии обвиняемый и написал явки с повинной по каждому из 9 преступных эпизодов».

В прокуратуре напоминают, что в марте 2016 года Филонов был осужден за аналогичные преступления. Следствие и суд установили, что смотритель зимой 2014-го года и весной 2015-го получил от граждан, обращавшихся к нему с заявлениями о захоронении своих родственников на Широкореченском кладбище, взятки на общую сумму 280 тысяч рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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