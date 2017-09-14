Смотритель Широкореченского кладбища проведет в колонии 10 лет за взятки

Смотрителя Широкореченского кладбища муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» Алексея Филонова приговорили к 10 годам колонии. Он брал взятки за предоставление земли под захоронение.

Суммы, за которые Филонов предоставлял земельные участки, колебались в пределах 30-50 тысяч рублей – хотя это муниципальная услуга, она бесплатная. Всего его незаконный доход составил около полумиллиона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сегодня Верх-Исетский районный суд приговорил Филонова к 10 лет годам свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн рублей в доход государства, и лишил его права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года. Причем приговор смотритель встречал уже отбывая наказание. Напомним, ранее мужчина был приговорен к 8 годам колонии и 9-миллионному штрафу за взяточничество, но вскрылись новые эпизоды.

В июне стало известно о суде над другим смотрителем, Александром Гришенковым. Он с апреля 2012 по март 2016 года работал смотрителем Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. Уволившись, мужчина продолжал выдавать себя за сотрудника погостов, сообщая родственникам усопших о том, что им надо заплатить за погребение. Гришенков успел «заработать» 2,1 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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