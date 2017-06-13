Смотритель трех кладбищ Екатеринбурга заработал на продаже мест на погосте более 2,1 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить очередного кладбищенского смотрителя, торговавшего местами на погосте. Мужчину обвиняют в том, что путем мошенничества он получил свыше 2,1 млн рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе свердловской прокуратуры, на скамье подсудимых окажется Александр Гришенков, который с апреля 2012 по март 2016 года работал смотрителем Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. Уволившись, он продолжал выдавать себя за сотрудника погостов. «Мужчина обманывал родственников умерших, сообщая сведения о необходимости уплаты ему денег для возможности погребения человека. При этом он достоверно знал, что такие услуги оказывает муниципальное унитарное предприятие. Полученные от заявителей денежные средства Гришенков обращал в свою пользу и распоряжался по своему усмотрению. Всего с марта по июль 2016 года обвиняемый похитил у 62 граждан свыше 2,1 млн. рублей», – отмечают в ведомстве.

Мужчине вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В период следствия Гришенков вернул потерпевшим 790 тыс. рублей. Кроме того, арестован его автомобиль. «После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга», – добавляют в прокуратуре.

Напомним, в марте Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил смотрителя Широкореченского кладбища Алексея Филонова за продажу мест на погосте к 8 годам колонии и 9-миллионному штрафу. В ближайшее время судебная инстанция рассмотрит новое дело, возбужденное против мужчины – также за взятки при выделении и оборудовании мест под захоронение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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