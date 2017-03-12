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Екатеринбург

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Публикации за 12.03.17

В Талице обрушился жилой дом, погиб ребенок

В Талице обрушился жилой дом, погиб ребенок

Жуткое ЧП случилось минувшей ночью в Талице. По предварительной информации, сегодня около 3 часов ночи обрушилась потолочная балка частного дома по улице Южной. В этот момент в доме находилось 6 человек, в том числе – 3-летняя девочка. На кроватку упали доски, насыпной утеплитель, деревянные балки. Ребенок скончался до приезда «скорой помощи».

Прокуратура Талицкого района проводит проверку в связи с гибелью ребенка с целью установить качество содержания жилища согласно требованиям Жилищного кодекса и соблюдения законодательства в части охраны жизни и здоровья детей. Дом был построен в 1956 году.

Талица, Свердловская область, Служба информации

Талица, Свердловская область. Другие новости 12.03.17

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