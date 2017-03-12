В обрушившемся доме в Талице этим летом проводился ремонт

Публикации за 12.03.17

Появились подробности по поводу ЧП в Талице, где при обрушении в доме погибла 3-летняя девочка.

Как рассказала представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина, сообщение о ЧП на улице Южная, 26 поступила в полицию города Талица от пожарных. «Сначала пострадавшие вызвали МЧС, потому что не могли достать ребенка из-под завалов. Однако, ребенок скончался до приезда машины «скорой помощи». 1 марта девочке исполнилось 3 годика. Этот дом, состоящий из кухни и 2 комнат, по документам был построен в 1956-ом году, этой семьей куплен в 1998-ом. Однако какой-либо ремонт проводился только этим летом, самостоятельно. Перекладывали печь и укрепляли потолочные балки. 53-летний глава семейства работает разнорабочим в местной церкви, супруга – не работает. У них есть 30-летний сын-инвалид и дочь, студентка 2-го курса колледжа. Погибшая девочка – ее малолетняя дочь. Семья всеми характеризуется как благополучная, ни на каких учетах не состоящая», – отметила собеседница агентства. Взрослые члены семьи от обрушения не пострадали.

Как ранее сообщал NDNews.ru, на кроватку ребенка упали доски, насыпной утеплитель, деревянные балки.

«Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по факту гибели 3-летней девочки в результате обрушения кровли частного дома. В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. Тело ребенка направлено на экспертизу. В ходе проверки следствие будет устанавливать статус жилого помещения и лиц, ответственных за обеспечение надлежащего состояния. В зависимости от результатов проверочных мероприятий, органами СК будет рассмотрен вопрос о возможном наличии признаков преступления и принятии соответствующего процессуального решения», – рассказал старший помощник руководителя СК по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.

Талица, Таисья Исупова

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