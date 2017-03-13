Талицкие следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка под рухнувшим потолком

Публикации за 13.03.17

По факту гибели ребенка под рухнувшим потолком возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пока фигурантов в деле нет.

Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в Талице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «По имеющимся данным, в момент происшествия в частном доме, построенном в 1956 году, находились 6 человек. Предварительно установлено, что девочка погибла в результате асфиксии – ее засыпало теплоизолятором (опил с землей)», – уточняют следователи. Точная причина смерти девочки будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся допросы, исследуется документация о строительстве дома и его ремонте.

Напомним, жуткая трагедия произошла в субботу в частном доме в Талице. В доме обрушился потолок, в это время в нем находились шесть человек, в том числе трехлетняя девочка. Части потолка упали на кроватку ребенка, девочка скончалась до приезда врачей, из взрослых никто не пострадал. «Сначала пострадавшие вызвали МЧС, потому что не могли достать ребенка из-под завалов. Однако, ребенок скончался до приезда машины «скорой помощи». 1 марта девочке исполнилось 3 годика. Этот дом, состоящий из кухни и 2 комнат, по документам был построен в 1956-ом году, этой семьей куплен в 1998-ом. Однако какой-либо ремонт проводился только этим летом, самостоятельно. Перекладывали печь и укрепляли потолочные балки. 53-летний глава семейства работает разнорабочим в местной церкви, супруга – не работает. У них есть 30-летний сын-инвалид и дочь, студентка 2-го курса колледжа. Погибшая девочка – ее малолетняя дочь. Семья всеми характеризуется как благополучная, ни на каких учетах не состоящая», – комментировала ранее представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Нина Пелевина.

Талица, служба информации РИА «Новый День»

Талица. Другие новости 13.03.17

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