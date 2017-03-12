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Екатеринбург

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Публикации за 12.03.17

Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Рефтинском водохранилище

Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Рефтинском водохранилище

Сегодня днем во время планового патрулирования Рефтинского водохранилища сотрудники МЧС обнаружили подвижку льда неподалеку от места, где находились на водоеме рыбаки. В зоне опасности оказались 11 человек. Под контролем спасателей рыбаки самостоятельно сошли на остров и далее проследовали на берег.

В МЧС отмечают, что, несмотря на запреты, предупреждения и аншлаги на берегу водоемов, любители рыбной ловли продолжают выходить на лед. Силовые ведомства объявили акцию «Безопасный лед». Усиленными нарядами МЧС, с привлечением полиции и общественных инспекторов инспектируются водоемы. Основная задача патрулей – недопущение выхода на лед.

Аналогичное ЧП на водоеме : на Белоярском водохранилище льдина, на которой находились 23 рыбака, откололась от основного ледяного массива. К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками отнесло от места отрыва на расстояние порядка 200 метров. С помощью судна на воздушной подушке спасатели переправили всех терпящих бедствие на участок прочного льда, откуда в сопровождении сотрудников МЧС они были доставлены на берег.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.17

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