Сотрудники МЧС ловят в центре Екатеринбурга «ходоков» по льду (ВИДЕО)

Публикации за 14.03.17

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В центре Екатеринбурга спасатели вышли в рейд «Безопасный лед», чтобы предупредить горожан об опасности выхода на городской пруд весной, когда лед уже начал таять. «За трое суток плюсовой температуры толщина льда сокращается вдвое», – предупреждают сотрудники МЧС всех, кто выходит на пруд, и вручают им памятки, которые могут однажды спасти жизнь.

«Лед весной опасен, потому что он становится рыхлым, меняет свою структуру. Поэтому выходить на водоемы опасно. В Екатеринбурге на городском пруду есть места сброса воды, и там вообще запрещено выходить на лед – это, например, места у Театра драмы, у «Динамо» – как раз там, где ходят горожане», – рассказал NDNews.ru старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС РФ по Свердловской области Сергей Кабаков.

За короткое время спасатели уже успели поймать нескольких человек, которые переходили пруд по льду в опасных местах. Каждому они рассказали, что выход на лед может привести к гибели, и вручили памятки, в которых написаны правила поведения на весеннем льду.

Напомним, в минувшие выходные во время планового патрулирования Рефтинского водохранилища сотрудники МЧС обнаружили подвижку льда неподалеку от места, где находились на водоеме рыбаки. В зоне опасности оказались 11 человек. Под контролем спасателей рыбаки самостоятельно сошли на остров и далее проследовали на берег. Аналогичный случай произошел и неделей ранее – на Белоярском водохранилище.

Всего за прошлые выходные свердловские спасатели вывели с опасных водоемов более 60 человек. Пострадавших на водоемах региона пока не зарегистрировано.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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