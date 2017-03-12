В Верхней Пышме женщина с ребенком оказалась заблокирована на колесе обозрения / Ведется разбирательство

Публикации за 12.03.17

В Верхней Пышме разразился скандал в связи с ЧП на местном аттракционе – колесе обозрения «Пять звезд». Женщина с 3-летним ребенком зависла на высоте 50 метров в тот момент, когда колесо остановилось. Освободиться оттуда им удалось почти через час. Пострадавшая утверждает, что смотритель просто про них забыл и от него пахло алкоголем, в компании «Пять звезд» говорят, что причиной ЧП стал скачок напряжения и их сотрудник принял все меры, чтобы спасти клиентов.

В столь поздний час посетители были единственными на аттракционе. Когда колесо зависло, а смотритель аттракциона ушел, женщина начала звонить по телефону, указанному на билете, а потом организаторам аттракциона и в полицию. Были вызваны спасатели, но к их прибытию женщину с ребенком уже сняли с высоты, запустив колесо.

Издание 8 район приводит рассказ пострадавшей, утверждавшей, что колесо сделало два круга и ее это обеспокоило, но смотритель, ходивший по территории, на сигналы не реагировал, а после и вовсе ушел, остановив аттракцион и заперев ворота. Посетительница дозвонилась до организации – владельца аттракциона и ее заверили, что сейчас мужчина вернется и выпустит их со злосчастного аттракциона. Пленники просидели еще 50 минут на самом верху колеса, в холодной кабинке. Ребенок испугался, замерз, начал плакать и проситься домой. Женщина позвонила в полицию, через некоторое время наряд полиции совместно с МЧС прибыли на место происшествия. Вскоре заложников колеса обозрения освободили. Как отмечает издание, пострадавшая утверждала, что от смотрителя пахло алкоголем.

Как пояснили NDNews.ru в компании «5 звезд», остановка колеса была вызвана скачком напряжения. Смотритель аттракциона, Фазиль Алиев пытался запустить колесо, но ничего не получалось. Тогда он закрыл ворота, чтобы туда никто не проник, и побежал в вагончик, где у него находился телефон. Работник аттракциона тут же вызвал спасателей на место происшествия и, призвав на помощь инженеров, стал предпринимать дальнейшие попытки вызволить с высоты женщину и ребенка.

«У нас подобная ситуация происходит впервые, чтобы после скачка напряжения аттракцион не запускался. Не только смотритель, но и мы были озадачены не на шутку, а я аттракционами этими занимаюсь с 2004 года, – рассказал Сергей Яковлев, представитель компании и «5 звезд» в Верхней Пышме. «Только после полной перезагрузки системы удалось запустить аттракцион и вызволить женщину с ребенком.

Всех участников происшествия увезли в полицию для дачи показаний. Смотритель аттракциона прошел медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови.

«Самое обидное, что написали неизвестно что, даже не разобравшись, – продолжает Сергей. – Наш смотритель Фазиль Алиев – мусульманин, он вообще не пьет и не курит. Человек скромный, ранимый, недавно сына похоронил. А женщине дал 500 рублей на такси свои личные, потому что ребенок замерз и плакал. Та даже спасибо не сказала, только кричала на него все время».

Верхняя Пышма, Свердловская область, Таисья Исупова

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