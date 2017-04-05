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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

Скандал с колесом обозрения, на котором где «забыли» женщину с ребенком, закончился увольнением смотрителя

Скандал с колесом обозрения, на котором где «забыли» женщину с ребенком, закончился увольнением смотрителя

В прокуратуре по Свердловской области рассказали, чем закончилась скандальная история с колесом обозрения, на котором пьяный смотритель забыл женщину с ребенком. Оператор был уволен, а директор компании получил выговор.

Напомним об этом эпизоде. Все произошло в марте, практически месяц назад. В Верхней Пышме на колесе обозрения «Пять звезд» женщина с трехлетним ребенком «застряла» практически на час. Эти посетители были единственными на аттракционе, и когда их подняло на высоту 50 метров, смотритель просто ушел. Пленники просидели 50 минут на самом верху колеса, в холодной кабинке. Ребенок испугался, замерз, начал плакать и проситься домой. Женщина начала звонить по телефону, указанному на билете, а потом организаторам аттракциона и в полицию. Были вызваны спасатели, но к их прибытию женщину с ребенком уже сняли с высоты, запустив колесо. Пострадавшая заявляла, что смотритель был пьян. Позже эта информация официально подтвердилась. «Проведенное освидетельствование показало, что в крови смотрителя был алкоголь в количестве 0,06 промилле», – комментировали ранее в прокуратуре.

Сегодня в прокуратуре рассказали, чем закончилась эта история месячной давности. «На основании изложенного прокуратура директору ООО «Оптима Пром» внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечено два сотрудника ООО «Оптима Пром». Оператор аттракциона за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей уволен, исполняющему директору организации объявлен выговор», – прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 05.04.17

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