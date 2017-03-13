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Публикации за 13.03.17

Смотритель, забывший женщину с ребенком на колесе обозрения, действительно был пьян

Смотритель, забывший женщину с ребенком на колесе обозрения, действительно был пьян

Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку по факту инцидента на местном колесе обозрения «Пять звезд». В минувшие выходные на аттракционе застряла женщина с 3-летним ребенком.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, предварительно установлено, что 11 марта жительница Среднеуральска с малолетним ребенком пришли на аттракционы, расположенные в Верхней Пышме на улице Успенской. В процессе катания на колесе обозрения смотритель отключил питание, в результате посетители оказались заблокированными на высоте 50 метров. «Женщина позвонила в органы полиции со своего сотового и сообщила о случившемся. Впоследствии аттракцион был снова включен, и ее вместе с ребенком удалось спустить на землю. Проведенное освидетельствование показало, что в крови смотрителя был алкоголь в количестве 0,06 промилле (к слову, очевидцы сразу заподозрили мужчину в употреблении алкоголя, – прим. ред.)», – уточнила собеседница агентства.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. «Будет дана оценка соблюдения законодательства о защите прав потребителей и законодательства, регулирующего работу аттракционов. Также будет затребована разрешительная документация по организации аттракциона, опрошены сотрудники данной организации», – отметила Канатова.

Добавим, что ранее компания «Пять звезд», в чьем ведении находятся аттракционы, заявила, что , и их сотрудник Фазиль Алиев принял все меры, чтобы спасти клиентов. Но ему не удалось запустить колесо обозрения.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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