«Соберем кавалеров, актрис, цыган, сварим пунш и будем музицировать», – движение за возрождение гусарства объявило о первой публичной акции (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Публикации за 14.03.17

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Екатеринбургское движение за возрождение гусарства намерено провести свою первую общественную акцию в виде своего рода бала. Это такой троллинг казачества и чрезмерно увлеченных православных активистов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом заявил Ярослав Ширшиков, основавший движение вместе с поэтом Владимиром Кондратьевым. По его мнению, сейчас «маркетинговая политика» Кремля оставляет желать лучшего – из-за персонажей вроде байкера Хирурга или писателя Захара Прилепина. К выгодополучателям этой системы он относит и нововозрожденное казачество, которое порой несет конструктивную основу, а порой и нет. Гусарство – это своего рода альтернатива для людей с чувством юмора. Полушутливое движение за возрождение гусарства уже включает в себя несколько десятков человек в Екатеринбурге. В его составе уже имеются даже женские корпуса – корпус дам приличных и даже неприличных. Участницы не прочь видеть себя и в таком качестве. На данный момент с просьбой предоставить движению помощь, в том числе и финансовую, активисты обращались в администрацию президента, откуда материалы переслали в ГУ МВД по Свердловской области. Там Ширшиков имел встречу с главой службы участковых уполномоченных, где с него взяли объяснения, в которых прописали просьбы и пожелания участников движения: выделить денежные средства и обеспечить господдержку, сделать женщин счастливыми.

По словам Ширшикова, полицейским якобы необходимо отчитаться о работе и направить информацию, в том числе и об этих целях и задачах гусар, в администрацию президента.

Будучи идейным троллем, Ширшиков обращался и к Никите Михалкову – написав тому письма на все известные электронные ящики – ответа не получил. Теперь он будет пытаться давить на Михалкова гневными письмами министру Владимиру Мединскому, поскольку считает, что история гусарства заслуживает фильма не мене масштабного, чем «Сибирский цирюльник».

Но наиболее интересен ответ, пришедший на имя Ширшикова из Министерства обороны. Ведомству было предложено вернуть воздушно-десантным войскам наименование «гусарких».

А пока в течение ближайших двух недель уральские гусары намерены провести отвязную вечеринку с шампанским, актрисами и двумя конями (если вдруг появятся деньги).

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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