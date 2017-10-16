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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 14:48 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Лидер движения за возрождение гусарства в России прибыл в Москву жениться на Наталье Поклонской

Лидер движения за возрождение гусарства в России прибыл в Москву жениться на Наталье Поклонской

Лидер так называемого движения за возрождение гусарства екатеринбуржец Ярослав Ширшиков прибыл в Москву, чтобы жениться на Наталье Поклонской.

Для такой цели он намеренно надел гусарский кивер – в эти минуты он прогуливается у здания Государственной думы, так как считает, что его возлюбленной нравятся мужчины в дореволюционных костюмах и надеется встретить даму сердца. В ходе прямого стрима он заявил, что только гусар способен завоевать сердце Поклонской.

«Какие казаки в XXI веке? Они расфуфырены – засунули себе в одно место перо и рады. Байкеры в коже – никогда не был сторонником БДСМ. Только гусары способны всерьез радовать женщин, тем более такую хрупкую, как Поклонская», – охарактеризовал возможных конкурентов Ярослав Ширшиков.

Специально для Натальи Поклонской он прочитал стихи Высоцкого и пообещал вызвать на дуэль Владимира Жириновского, как-то мимолетом покритиковавшего коллегу из Крыма.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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