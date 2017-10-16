Лидер движения за возрождение гусарства в России прибыл в Москву жениться на Наталье Поклонской

Лидер так называемого движения за возрождение гусарства екатеринбуржец Ярослав Ширшиков прибыл в Москву, чтобы жениться на Наталье Поклонской.

Для такой цели он намеренно надел гусарский кивер – в эти минуты он прогуливается у здания Государственной думы, так как считает, что его возлюбленной нравятся мужчины в дореволюционных костюмах и надеется встретить даму сердца. В ходе прямого стрима он заявил, что только гусар способен завоевать сердце Поклонской.

«Какие казаки в XXI веке? Они расфуфырены – засунули себе в одно место перо и рады. Байкеры в коже – никогда не был сторонником БДСМ. Только гусары способны всерьез радовать женщин, тем более такую хрупкую, как Поклонская», – охарактеризовал возможных конкурентов Ярослав Ширшиков.

Специально для Натальи Поклонской он прочитал стихи Высоцкого и пообещал вызвать на дуэль Владимира Жириновского, как-то мимолетом покритиковавшего коллегу из Крыма.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.10.17

В Белоярском сменилась власть. Новый глава вступает в должность в пятницу. / В городе появился частный извозчик, который грабит своих пассажиров. Слух дня. / Ельцин Центру предложили взять под опеку дом родителей первого президента РФ в селе Бутка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»