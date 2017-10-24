Свердловские гусары заявили о создании политической партии, выпустив открытый манифест

Свердловское движение за возрождение гусарства опубликовало манифест о создании политической партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер движения Ярослав Ширшиков в манифесте заявил следующее.

«Осознавая острейший кризис политической системы, будучи истинными патриотами и переживая за судьбу нашей Родины, мы – основатели Движения за возрождение гусарства, объявляем о создании Всероссийской гусарской партии – первой партии мира, которая объединяет людей не по политическим, а по романтическим идеалам. Мы объединяем весёлых, интересных, культурно и интеллектуально развитых людей, для которых патриотизм – это не любовь к действующей власти, а любовь к своему Отечеству. Наши члены и сторонники – это люди, которыми во всём движет здравый смысл, чувство юмора и личная ответственность за будущее России. Мы не подвержены воздействию государственной пропаганды и мыслим абстрактно и свободно.

Мы с вами помним, что главный постулат Всероссийской гусарской партии: «Женщина должна быть желанной, любимой и счастливой. Больше она никому ничего не должна». В сфере охраны материнства и младенчества:

в разы увеличить материнский капитал;

выплачивать государственную пенсию в размере не менее пяти прожиточных минимумов на протяжении всего декретного отпуска;

гарантированное место в муниципальном садике шаговой доступности, при достижении трёхлетнего возраста ребёнка.

Снижение пенсионного возраста у женщин до 50 лет необходимо, чтобы женщина могла больше времени уделять детям и внукам, отдыхать, развлекаться и наслаждаться жизнью. Нам же – гусарам, отдых чужд. Мы должны делать своих женщин счастливыми, и снижения пенсионного возраста у мужчин мы не предполагаем, кроме гусар, которые заняты на опасных и трудных работах: военных, рабочих горячих цехов и так далее.

Российский пенсионер, всю жизнь проработавший на благо общества и Родины, за счёт добавочной стоимости, которую сформирует инновационная экономика, должен в белых брюках с белоснежной улыбкой, благородной сединой, роскошной прогулочной тростью в компании милой и красивой старушки-жены вальяжно прогуливаться по всем курортам мира, бороздить океаны на роскошных круизных лайнерах и наслаждаться жизнью, пописывая мемуары, а не прозябать от пенсии до пенсии, считая каждую копейку. Это наша главная задача в социальной политике. За этим мы создаём нашу Партию и за этим мы устремляемся во власть».

Кроме того манифест декларирует абсолютно светское общество, и на первый взгляд даже не выглядит попыткой толстого троллинга.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День

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