В Екатеринбурге исчез осужденный экс-депутат: по тревоге подняты оперативные управления полиции и ГУФСИН

Публикации за 15.03.17

Бывшему депутату Законодательного собрания Свердловской области Павлу Кияткину, осужденному условно за мошенничество, изменили наказание на отбывание в колонии общего режима. Заседание суда происходило заочно – мужчина скрылся из поля зрения правоохранительных органов.

Как передает корреспондент NDNews.ru решение о замене наказания с условного на реальное приняли в Верх-Исетском городском суде по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции. На данный момент, сообщили NDNews.ru, защита Кияткина готовит апелляцию в Свердловский областной суд. Его адвокат Ирина Шек отказалась от любых комментариев, телефон самого экс-депутата недоступен.

Между тем официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Дина Татаренкова заявила, что сейчас экс-депутат объявлен в розыск, им занимаются сотрудники полиции и оперативное управление ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, Павел Кияткин получил четыре года условно за мошенничество в 2013 году с испытательным сроком в пять лет. Уголовное расследование тянулось несколько лет – на тот момент Кияткин еще являлся депутатом и даже намеревался переизбраться на новый срок. Впрочем, его планам не суждено было сбыться – не помогли даже жалобы в адрес главы СК РФ Александра Бастрыкина. В канун Нового года был вынесен приговор: подсудимый получил четыре года условно, хотя еще на стадии следствия ему сулили реальный срок заключения в 10 лет.

Претензии правоохранителей были связаны с коммерческой деятельностью этого парламентария – когда он являлся замгендиректора Баженовской геофизической экспедиции. По данным следствия, 41-летний Кияткин с июля по декабрь 2009 года при реализации сделки по выполнению гравиметрической съемки на Кедровском лицензионном участке (Шалинский район Свердловской области), похитил свыше 4,5 млн рублей. Осуществить махинацию помог хороший знакомый Кияткина – гендиректор ООО «Промышленная компания «Евразия» Александр Авилкин. Сам же Кияткин перевел часть денежных средств с расчетного счета БГЭ на подконтрольный ему счет в ООО «Имиджстрой». Затем сумма была переведена на опять-таки личный счет г-на Кияткина в Уральском филиале ЗАО «Ситибанк». Несмотря на то, что деньги предназначались в счет якобы выполненных «Евразией» работ по сбору и систематизации геолого-геофизических материалов на территории Кедровского участка, фактически каких-либо работ по указанным договорам не выполнялось, указывали тогда следователи.

В рамках этого уголовного дела в квартире депутата были обнаружены любопытные предметы. Так, в служебных помещениях и квартире Кияткина был изъят большой объем документов, которые использовались им для функционирования номинальных контор, через которые он, как установили следователи, и похищал денежные средства БГЭ. Также в одной из квартир был найден пистолет Иж-79 без разрешения на использование и хранение, в другой квартире 2 пачки патронов 12-го калибра, по которым затем была проведена судебная баллистическая экспертиза. Также в квартире Кияткина изъяли 29 печатей различных организаций, в том числе печатей БГЭ. Все это легло в основу уголовного дела, возбужденного по статьям УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». Многие эксперты тогда заявляли, что Павлу Кияткину будет назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

При этом сам Кияткин вины не только не признавал, но и активно жаловался на действия свердловских следователей. Депутат представлял дело так, что на него организована атака и давление в связи с предвыборными планами, о чем писал лично председателю СК РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Юрию Чайке, замгенпрокурора по УрФО Юрию Пономареву и т.д. Впрочем, эффекта это не возымело, отмечает корреспондент «Нового Региона».

В итоге Ленинский райсуд Екатеринбурга поставил точку в этой истории. Причем к этому времени Павлу Кияткину уже исполнилось 43 года. Обвиняемому в мошенничестве бывшему депутату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Но с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, Кияткин обязан выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. В качестве дополнительной меры наказания ему в течение трех лет запрещено занимать руководящие должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, а также в коммерческих организациях. Попал под суд и его подельник – 39-летний Александр Авилкин. За пособничество в мошенничестве суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и со штрафом в размере сто тысяч рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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