В Белоярке в четвертый раз не смогли выбрать спикера, но назначили и.о.

Публикации за 17.03.17

В Белоярском округе четвертый раз подряд не смогли избрать председателя местной думы. Но, видимо, устав от безвластья, депутаты решили назначить временно исполняющего его обязанности.

«Коллективный разум независимых депутатов победил! Наши хлопцы: Платоненко – 13, Комлев – 13 голосов. Другая сторона, Полуяктов, девять. Чтобы дума работала, временно назначили и.о. Бориса Комлева. Есть шанс проявить себя», – сообщил депутат Владислав Гилев.

Напомним, первую попытку выбрать спикера депутаты предприняли 16 февраля. Тогда больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте был Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Во второй раз, 21 февраля, первое место занял Игорь Полуяктов, второе – депутат Иван Половцев (9 голосов). В третий, 9 марта, в спикеры баллотировалось пять человек. Необходимых для победы в первом туре 14 голосов снова не набрал никто. Лидером оказался Игорь Полуяктов – 10 голосов, второе место занял Борис Комлев – 9 голосов. Многие ожидали, что с четвертой попытки Полуяктову удастся победить, но вчера он не набрал даже 10 голосов, при том, что его впервые выдвинула и поддержала «Единая Россия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

Дополнение к анонсам. / Родители подростка из Нижнего Тагила заплатят за сына, серьезно ранившего девочку. / 17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»