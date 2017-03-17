На Белоярском водохранилище спасли очередных чуть не уплывших на льдине рыбаков

Публикации за 17.03.17

Сегодня днем на Белоярском водохранилище спасатели обнаружили потенциально возможное место отрыва льда, на котором находились 16 рыбаков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, рыбаки были эвакуированы на катере на воздушной подушке. Пострадавших нет. В целях предупреждения происшествий в весенний период на Белоярском водохранилище организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Это уже второе подобное происшествие на Белоярском водохранилище за этот месяц. Четвертого марта льдина, на которой находились 23 рыбака, откололась от основного ледяного массива. К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками отнесло от места отрыва на расстояние порядка 200 метров. С помощью судна на воздушной подушке спасатели переправили всех терпящих бедствие на участок прочного льда, откуда в сопровождении сотрудников МЧС они были доставлены на берег. На прошлой неделе

сотрудники МЧС обнаружили подвижку льда на Рефтинском водохранилище неподалеку от места, где находились на водоеме рыбаки. В зоне опасности оказались 11 человек. Под контролем спасателей рыбаки самостоятельно сошли на остров и далее проследовали на берег. По всей вероятности, сегодняшний инцидент также не станет последним. «Рыбаки, привыкшие за долгие годы ловить на любимых проверенных местах, не учитывают тот факт, что после пуска четвертого энергоблока Белоярской АЭС (БН-800), изменился температурный режим водоема. Лед устанавливается на водохранилище позже, его толщина меньше, а сам водоем освобождается от него раньше», – рассказал местный житель Павел.

Белоярский, Служба новостей РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 17.03.17

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