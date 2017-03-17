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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Свердловские власти признали митинг «против коррупции» антиконституционным (СКРИНЫ)

Свердловские власти признали митинг «против коррупции» антиконституционным (СКРИНЫ)

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение в Екатеринбурге митинга «Он вам не Димон» 26 марта. Заявку подавали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В региональном ведомстве посчитали, что заявленная тема против коррупции противоречит Конституции РФ, передает корреспондент NDNews.ru.

Выдержки из ответа свердловского министерства опубликованы в блоге оппозиционера. Согласно документам, заявленная цель митинга была «против коррупции, за права человека». Свердловские чиновники отметили, что фактически публичное мероприятие направлено против председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, а значит, не соответствует Конституции РФ, так как может трактоваться как направленное на «подрыв безопасности государства». При этом речь не идет об окончательном отказе. Сейчас обсуждается время и место проведения митинга, сообщается в екатеринбургском «В контакте».

По информации организаторов акции, митинги «Он вам не Димон» планируются в 79 городах России.

Новый День: Свердловские власти признали митинг ''против коррупции'' антиконституционным (СКРИНЫ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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