В Екатеринбурге начинается запись в летние лагеря: цены на сезон-2017

Публикации за 20.03.17

В Екатеринбурге через 10 дней стартует запись детей в летние лагеря. В этом году ребят будут отправлять в 17 загородных лагерей. Правила записи остались прежними, а это значит, что и в этом году не исключен традиционный штурм портала госуслуг и школьных администраций.

Администрация Екатеринбурга опубликовала информацию о записи детей в летние лагеря на этот год. Она пройдет с 1 по 17 апреля сразу на все смены. В этом году в список попали 17 загородных мест отдыха, годом ранее их было 16. «География» отдыха привычна: Сысерть и Сысертский район, Первоуральск, Невьянский район (Таватуй), Ревда. В санатории можно записать детей с 25 апреля по 15 мая, их список пока не оглашен. В городские лагеря запись также будет идти с 1 апреля, но закончится в зависимости от смены: до 30 апреля для первой смены, 20 мая для второй и 10 июня для третьей. Впрочем, особого ажиотажа в городские лагеря не бывает.

Зато из-за открытия записи на загородные лагеря ночь на 1 апреля напоминает ночь, когда стартует запись детей в первые классы: родители пытаются создать «черновики» на госуслугах, идут штурмовать школы и так далее. Причем особая головная боль ждет родителей, пытающихся записать нескольких детей, – никто не гарантирует, что братья и сестры попадут в один лагерь и в одну смену.

Напомним, отправить в детский лагерь можно ребенка с 6 лет и 6 месяцев вплоть до совершеннолетия. При этом за сезон отдохнуть в санатории или загородном лагере можно только один раз, а в городском лагере хоть во все смены. Заявление можно подать через госуслуги, в городских МФЦ и в администрации школ. Перечень документов указан здесь.

Ажиотаж 1 апреля связан со стоимостью путевок. Так, в этом году путевки будут стоить 18200 рублей. Для категорий, кому положена максимальная компенсация, они обойдутся в 3349 рублей. Для тех, кому компенсируют до 80 % (то есть для большей части горожан) – 6319 рублей. Стоимость актуальна для всех загородных лагерей, кроме лагеря «Мечта» (Ревда) и «Маяк» (Сысерть), там путевки чуть дешевле.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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