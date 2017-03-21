Провинившемуся депутату Карапетяну не дали слова в начале заседания заксо

Публикации за 21.03.17

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина не разрешила депутату Армену Карапетяну взять слово перед началом рассмотрения вопросов повестки. По словам спикера, вопросы, ранее не включённые в повестку, имеет смысл рассмотреть в конце заседания, в пункте «Разное». О чем именно хотел поведать Карапетян, он не уточнил, но просил дать ему не менее десяти минут. Не исключено, что он хотел как-то прокомментировать решение мандатной комиссии, которая на прошлой неделе вынесла решение об осуждении его «недостойного поведения».

Как рассказал ранее председатель комиссии Алексей Коробейников, сам Армен Карапетян на заседании не присутствовал, но прислал своего представителя – Богдана Процыка (бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области).

«Принято решение: во-первых, осудить недостойное поведение депутата Армена Карапетяна, повлекшее за собой нарушение действующего законодательства; во-вторых, обратить внимание Армена Карапетяна на недопустимость использования депутатского статуса в целях, не связанных с исполнением депутатских полномочий; в-третьих, направить информацию об этом решении председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, так как Армен Эминович избран по списку этой партии. На ближайшем заседании заксобрания это решение будет доведено до сведения всех депутатов», – рассказал Алексей Коробейников, добавив, что лишить мандата провинившегося коллегу комиссия не вправе.

Напомним, инцидент с участием депутата Армена Карапетяна произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Челюскинцев Mercedes-Benz Gelandewagen, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон. В январе Железнодорожный райсуд вынес решение в отношении Карапетяна по статье 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Его лишили прав на год и 7 месяцев и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого правонарушения Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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