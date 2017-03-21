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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

Свердловские единороссы решили подкинуть Навальному еще зеленки (ФОТО)

Свердловские единороссы решили подкинуть Навальному еще зеленки (ФОТО)

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов, представляющий в парламенте Свердловскую область, сообщил о том, что единороссы подготовили подарок для Алексея Навального – 10 баночек бриллиантовой зелени.

«Вчера с коллегами за чашкой чая обсудили видеоролик, где одиозного и неоднократно судимого гражданина Навального облили зеленкой. Сошлись во мнении, что режиссура отличная. Идея также на высоте: это ведь гениальное решение стать зелёным в Год Экологии», – написал Максим Иванов в своем аккаунте в Facebook. Он сообщил, что депутаты решили подарить свердловскому штабу Алексея Навального еще 10 баночек зелёнки. «Пригодится для мощного продолжения неравной политической борьбы», – съязвил депутат.

Фото со страницы Максима Иванова в фейсбуке
Фото со страницы Максима Иванова в фейсбуке

Напомним, в выходные Навального облили зеленкой неизвестные на открытии предвыборного штаба оппозиционера в Барнауле. Также добавим, что , поданный штабом Навального в связи с запретом на проведение митинга 26 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

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