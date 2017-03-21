Снижение муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы поддержали только 7 депутатов

Публикации за 21.03.17

Законодательное собрание Свердловской области отклонило в первом же чтении предложенный фракцией КПРФ законопроект о снижении муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы с 7,9% до 5%.

Как передает корреспондент, докладчиком по вопросу выступил секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев. Он пояснил, что сегодня кандидату в губернаторы необходимо набрать не менее 126 подписей муниципальных депутатов и глав. По его словам, ни одна партия, кроме «Единой России», таким ресурсом не обладает. Ивачев также заявил, что в последние несколько лет по инициативе администрации губернатора существенно были урезаны возможности местного самоуправления. Почти во всех муниципальных образованиях были отменены прямые выборы глав, причем в ряде случаев на местных депутатов оказывалось серьезное административное давление.

Ивачева поддержал депутат от Партии пенсионеров Евгений Зяблицев. Он заявил: «Я вообще считаю, что это искусственный барьер. Надо выходить на Госдуму с предложением, чтобы вообще его отменить».

По его мнению, легитимность власти в регионе падает. В частности, на последние довыборы в гордуму Екатеринбурга явились менее 17% избирателей. По мнению Зяблицева, упразднение или снижение муниципального фильтра поможет повысить легитимность власти, интерес граждан к выборам.

В качестве оппонента выступил секретарь областного отделения ЕР Виктор Шептий. Он заявил, что за несколько месяцев до губернаторских выборов корректировать областные законы, которые существуют 5 лет и всем понятны, не совсем этично. А также добавил, что у него нет раздвоения личности между собственным мнением и мнением комитета по законодательству. Напомним, на прошлой неделе комитет заксо по законодательству отклонил законопроект о снижении муниципального фильтра до 5%. По мнению депутатов-единороссов, его авторы за пять лет «не придумали ничего нового». Коммунист Вячеслав Вегнер в ответ заявил, что можно в таком случае вообще отменить выборы губернатора. «Все равно будем работать с тем, кого назначит президент, а деньги сэкономим», – заявил Вегнер.

На что Шептий возразил, что не всё, не всегда и не везде проходит по заранее утвержденному сценарию.

В итоге на сегодняшнем заседании за законопроект проголосовали 7 депутатов, против – 27, воздержались – 0, еще 6 депутатов не голосовали. 10 депутатов отсутствовали во время голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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