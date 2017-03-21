«Мы можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать» / Кому понадобился вброс про отмену выборов губернатора на Урале?

Публикации за 21.03.17

После очередного заседания предвыборного штаба в резиденции губернатора Свердловской области через один из основных рупоров «желтого дома» – ОТВ – была вброшена идея об отмене выборов главы региона. Предположить, что Андрей Кабанов сделал такое предложение искренне, можно, но поверить, что идею выпустили в эфир прогубернаторского СМИ просто от скуки, нельзя. Тогда кому и зачем понадобился вброс про отмену выборов?

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов выступил вчера на ОТВ с полутораминутным спичем в программе «На самом деле». «Я считаю, что выборы губернаторов и мэров нужно отменить. Покуда у нас есть вертикаль власти, президент должен назначать губернаторов, а губернатор – мэров. Чтобы эта вертикаль власти была закончена. Во-первых, тратятся колоссальные деньги на выборы губернаторов и мэров, а толку? У нас есть прецеденты, когда выбирают губернаторов, а потом их садят в тюрьму. Президент, которого мы с вами все выбираем, должен назначать и губернатора, и мэра, и тогда у нас будет возможность спросить и с президента, и со всех остальных. Поэтому я искренне считаю, что это должности назначаемые», – заявил Кабанов.

Его идею активно начали обсуждать в Facebook свердловские политики. «Куда Дюшу-то понесло? В вертикаль решил вписаться?», – поинтересовался экс-депутат ЗССО Нафик Фамиев.

«Я считаю, чем больше выборов, тем лучше. Голосовать можно даже за районных префектов, чтобы с них был спрос. Ведь хватило нам уже чиновников разного калибра, которых навязывали «сверху и сбоку»… Поддержки населения у них никакой нет, принимают непопулярные решения и не несут за них никакой ответственности», – высказался депутат ГД от Свердловской области Андрей Альшевских, не преминув напомнить о своей идее про допуск самовыдвиженцев к губернаторским выборам.

Огромным постом в ответ на короткое высказывание Кабанова разразился политолог Константин Киселев, который припомнил главе ФГБН и попрание Конституции РФ, и отсутствие механизма спроса с того, кто назначает губернаторов и мэров. «Отказ от выборов ведет к попрошайничеству. К тому, что лишенные права голоса избиратели будут не требовать, не спрашивать, но только просить. Они закономерно превратятся из граждан, из контролеров, в попрошаек», – написал он.

Но если одни обсуждают предложение Кабанова на полном серьезе, другие – скептически относятся к его словам. «Зная темперамент и уровень образования и культуры Кабанова, могу предположить, что это был экспромт, который с успехом мог прозвучать и на любом другом прогубернаторском канале. Это выражение личной позиции, но уж точно не прощупывание общественного мнения и не «рука Москвы», – сказал политолог Сергей Мошкин, напомнив, что де-факто институт выборов и так работает неидеально. – Посмотрите, что у нас в области происходит, – не нас спрашивают, кого бы мы хотели видеть в качестве кандидата в губернаторы, а ждут, что скажет Первый. Его кандидатура и должна стать фаворитом. И то, что говорит Дюша, – это Кремлю невыгодно. Находиться в режиме имитационной демократии комфортно. С одной стороны, фактически происходит назначение, с другой, на любые претензии можно ответить, что у нас свободные выборы».

В любом случае, появление Кабанова на прогубернаторском канале с таким фантастичным предложением несколько смутило тех, кто наблюдает за подготовкой к выборам в Свердловской области, вызвав легкий диссонанс. Не исключено, что вброс был сделан с намерением забить информационную повестку по выборам губернатора в регионе в условиях неопределенности будущего Евгения Куйвашева. Каждую неделю появляется информации о скором принятии решения – позволят ему стать и.о. по истечении полномочий в мае или дадут от ворот поворот. Но пока вердикта Кремля нет, и каждое напоминание об этом и обсуждение судьбы губернатора нервирует резиденцию, которая создает видимость общения с Москвой. Отсюда – частые поездки губернатора в столицу. Отсюда – региональное эхо федеральной повестки. Когда три недели назад федеральные политологи обсуждали вопрос президентских выборов 2018 года как референдума доверия Владимиру Путину, свердловский «желтый дом» подхватил тему. Теперь, когда на федеральном уровне обсуждают отмену президентских выборов (с переходом к монархии – такую мысль высказал глава Крыма Сергей Аксенов), в Свердловской области решили не отставать и тоже обсудить отмену местного голосования.

«Как правило, Жириновский тестирует специфические идеи на обществе, а администрация президента потом проводит мониторинг – как к этому относятся те или иные группы, – провел аналогию политолог Александр Пирогов, но предложил не воспринимать всерьез заявление Кабанова. – Он неофициальное лицо, поэтому может говорить, что угодно. Мы тоже можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать. Но мы же прекрасно понимаем, что выборы не будут отменяться. А так – у нас каждую неделю какие-то интересные инициативы появляются. И обсуждать фантазии – дело хоть и интересное, но не богоугодное».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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