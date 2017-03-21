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Публикации за 21.03.17

«Мы можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать» / Кому понадобился вброс про отмену выборов губернатора на Урале?

«Мы можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать» Кому понадобился вброс про отмену выборов губернатора на Урале?

После очередного заседания предвыборного штаба в резиденции губернатора Свердловской области через один из основных рупоров «желтого дома» – ОТВ – была вброшена идея об отмене выборов главы региона. Предположить, что Андрей Кабанов сделал такое предложение искренне, можно, но поверить, что идею выпустили в эфир прогубернаторского СМИ просто от скуки, нельзя. Тогда кому и зачем понадобился вброс про отмену выборов?

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов выступил вчера на ОТВ с полутораминутным спичем в программе «На самом деле». «Я считаю, что выборы губернаторов и мэров нужно отменить. Покуда у нас есть вертикаль власти, президент должен назначать губернаторов, а губернатор – мэров. Чтобы эта вертикаль власти была закончена. Во-первых, тратятся колоссальные деньги на выборы губернаторов и мэров, а толку? У нас есть прецеденты, когда выбирают губернаторов, а потом их садят в тюрьму. Президент, которого мы с вами все выбираем, должен назначать и губернатора, и мэра, и тогда у нас будет возможность спросить и с президента, и со всех остальных. Поэтому я искренне считаю, что это должности назначаемые», – заявил Кабанов.

Его идею активно начали обсуждать в Facebook свердловские политики. «Куда Дюшу-то понесло? В вертикаль решил вписаться?», – поинтересовался экс-депутат ЗССО Нафик Фамиев.

«Я считаю, чем больше выборов, тем лучше. Голосовать можно даже за районных префектов, чтобы с них был спрос. Ведь хватило нам уже чиновников разного калибра, которых навязывали «сверху и сбоку»… Поддержки населения у них никакой нет, принимают непопулярные решения и не несут за них никакой ответственности», – высказался депутат ГД от Свердловской области Андрей Альшевских, не преминув напомнить о своей идее про допуск самовыдвиженцев к губернаторским выборам.

Огромным постом в ответ на короткое высказывание Кабанова разразился политолог Константин Киселев, который припомнил главе ФГБН и попрание Конституции РФ, и отсутствие механизма спроса с того, кто назначает губернаторов и мэров. «Отказ от выборов ведет к попрошайничеству. К тому, что лишенные права голоса избиратели будут не требовать, не спрашивать, но только просить. Они закономерно превратятся из граждан, из контролеров, в попрошаек», – написал он.

Но если одни обсуждают предложение Кабанова на полном серьезе, другие – скептически относятся к его словам. «Зная темперамент и уровень образования и культуры Кабанова, могу предположить, что это был экспромт, который с успехом мог прозвучать и на любом другом прогубернаторском канале. Это выражение личной позиции, но уж точно не прощупывание общественного мнения и не «рука Москвы», – сказал политолог Сергей Мошкин, напомнив, что де-факто институт выборов и так работает неидеально. – Посмотрите, что у нас в области происходит, – не нас спрашивают, кого бы мы хотели видеть в качестве кандидата в губернаторы, а ждут, что скажет Первый. Его кандидатура и должна стать фаворитом. И то, что говорит Дюша, – это Кремлю невыгодно. Находиться в режиме имитационной демократии комфортно. С одной стороны, фактически происходит назначение, с другой, на любые претензии можно ответить, что у нас свободные выборы».

В любом случае, появление Кабанова на прогубернаторском канале с таким фантастичным предложением несколько смутило тех, кто наблюдает за подготовкой к выборам в Свердловской области, вызвав легкий диссонанс. Не исключено, что вброс был сделан с намерением забить информационную повестку по выборам губернатора в регионе в условиях неопределенности будущего Евгения Куйвашева. Каждую неделю появляется информации о скором принятии решения – позволят ему стать и.о. по истечении полномочий в мае или дадут от ворот поворот. Но пока вердикта Кремля нет, и каждое напоминание об этом и обсуждение судьбы губернатора нервирует резиденцию, которая создает видимость общения с Москвой. Отсюда – частые поездки губернатора в столицу. Отсюда – региональное эхо федеральной повестки. Когда три недели назад федеральные политологи обсуждали вопрос президентских выборов 2018 года как референдума доверия Владимиру Путину, свердловский «желтый дом» . Теперь, когда на федеральном уровне обсуждают отмену президентских выборов (с переходом к монархии – такую мысль высказал глава Крыма Сергей Аксенов), в Свердловской области решили не отставать и тоже обсудить отмену местного голосования.

«Как правило, Жириновский тестирует специфические идеи на обществе, а администрация президента потом проводит мониторинг – как к этому относятся те или иные группы, – провел аналогию политолог Александр Пирогов, но предложил не воспринимать всерьез заявление Кабанова. – Он неофициальное лицо, поэтому может говорить, что угодно. Мы тоже можем провозгласить любую безумную инициативу – например, запретить СМИ писать. Но мы же прекрасно понимаем, что выборы не будут отменяться. А так – у нас каждую неделю какие-то интересные инициативы появляются. И обсуждать фантазии – дело хоть и интересное, но не богоугодное».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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